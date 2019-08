Nuclearelectrica, OMV Petrom şi Purcari sunt campioanele bursei Nuclearelectrica, OMV Petrom si Purcari sunt cele mai performante actiuni din prima liga bursiera de la Bucuresti dupa primele sapte luni din 2019 in contextul in care acestea au livrat investitorilor cele mai ridicate randamente din randul celor 16 actiuni care intra in structura BET, noteaza ZF, potrivit Mediafax. Investitorii Nuclearelectrica au obținut un randament de 53% in primele sapte luni din acest an, evolutie ajustata cu dividendele platite de compania de stat. Pe locul doi in topul celor mai castigati investitorii de la bursa sunt cei care au mizat pe actiunile Petrom, cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. În trimestrul…

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. …

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti a coborat vineri pana la minimul acestui an, 10,4 milioane de lei, pe o piata in scadere pe majoritatea indicilor. Tranzactiile totale derulate in ultima sedinta bursiera a saptamanii s-au cifrat la 10,873…

- Știm sigur cand va incepe noua ediție din Liga 3, sistemul competițional și in scurt timp vom afla și echipele care vor evolua in seria 5, asta doar dupa ce vor avea loc meciurile de baraj interjudețean pentru promovare, intre campioanele județelor și a municipiului București. La Liga 3 vo avea același…

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti, pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile, desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!". Suveranul Pontif a fost intampinat de Klaus și Carmen Iohannis.

- Un accident in lanț s-a produs sambata seara, in București, langa Bursa de Valori. Sunt cel puțin 4 victime, care au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs intr-o intersecție, in apropiere de sediul Bursei de Valori din București, informeaza Observator.tv.Citește și: Noi detalii…