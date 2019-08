Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de radiatii pe teritoriul Romaniei nu a crescut, in urma exploziei din Rusia, a afirmat, miercuri, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, intr-o conferinta de presa. El a fost intrebat de jurnalisti daca a primit vreo informare in legatura cu incidentul din Rusia. …

- Nivelurile de radiații din orașul rus Severodvinsk, situat in apropierea bazei militare in care s-a produs o explozie saptamana trecuta au crescut de pana la 16 ori, au anunțat autoritațile ruse. Pe 8 august, dupa un accident pe care autoritațile au declarat ca a implicat un test de racheta pe o platforma…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet),…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet).…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o "crestere pentru scurt timp" a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk, in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind urmata de un incendiu,…

- Potrivit primariei, in jurul orei locale 11:40, senzorii sistemului automatizat de monitorizare a radiatiilor si conditiilor meteorologice din Severodvinsk au inregistrat o crestere pe termen scurt a nivelului de radiatii. 'Senzorii din Severodvinsk au inregistrat o crestere pentru scurt timp a radioactivitatii.…