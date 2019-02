Nuclearelectrica. Nou director general, numit pentru patru ani

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a decis, marti, infiintarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental Romania-Republica Populara Chineza privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda (IGA). Potrivit deciziei publicata…

- Companii Valentin Radu, fost CEO la Tiriac Holding, preia conducerea Consiliului de Administratie al Electrica Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:35 45 Consiliul de Administratie al Electrica, companie detinuta de statul roman in proportie de 48,78%, l-a numit…

- Producatorul de energie Hidroelectrica propune actionarilor distribuirea de dividende suplimentare in valoare de 687 de milioane de lei, desi, initial, a solicitat ca aceasta suma sa fie de 550 de milioane de lei, potrivit convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19 decembrie 2018.…

- Astfel, pe noua ordine de zi se afla ambele propuneri, atat cea cu privire la distribuirea a 687 de milioane de lei, cat si cea in care suma este de 550 de milioane de lei. Propunerea de a acorda dividende suplimentare a fost introdusa pe ordinea de zi in urma unei adrese trimise de Ministerului…

- Postul vacant din Directoratul Complexului Energetic Oltenia este ravnit de șase persoane, dintre care cinci foști sau actuali șefi din structurile companiei energetice, inscrise pana luni, 3 decembrie, la selecția derulata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului…

- Administrația Bazinala de Apa Argeș-Vedea a elaborat și a supus avizarii membrilor Comitetului de Bazin, “Planul de restricții și folosire a apei in perioade deficitare in bazinul hidrografic Argeș”. Planul are ca obiect stabilirea restricțiilor temporare pentru folosirea apelor in situațiile cand,…

- Nuclearelectrica este a doua companie de stat de la care Ministerul Energiei solicita dividende, in aceasta saptamana, dupa Romgaz. Potrivit unor surse din piata, citate de Ziarul Financiar, companiile din energie la care statul este actionar au primit note interne prin care le este ceruta evaluarea…