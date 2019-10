Nuclearelectrica a semnat un memorandum pentru dezvoltarea reactorului de Generatie IV- ALFRED

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN) si Consortiul Falcon, format din Ansaldo Nucleare, ENEA si ICN, au semnat saptamana trecuta un Memorandum de Intelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea reactorului de Generatie IV, Alfred, a anuntat, luni, societatea. "Scopul acestui Memorandum este…

- Guvernele României și Statelor Unite au semnat marți un memorandum privind cooperarea în domeniul nuclear civil, în cadrul întâlnirii dintre premierul Viorica Dancila și secretarul american al Energiei, Rick Perry. Guvernul spune printr-un comunicat ca memorandumul prevede…

- 'In ultimii ani am deschis in jur de 20 de statii. Pentru viitor planificam sa deschidem in jur de 70 de statii, in urmatorii 4 ani. Dezvoltarea pe partea de retail este in cadrul fondului kazah-roman de investitii, care a fost creat la inceputul anului 2019. Pentru 2019-2020 planificam deschiderea…

- "In lume exista aproximativ 30.000 de universitati. Dintre acestea, iata, 1.000 au trecut pragul academic al unei vizibilitati si al unui impact international. Ma bucura faptul ca UBB a trecut acest prag, ramanand astfel in liga mare si prima din Romania. Trebuie insa spus ca ambele universitati prezente…

- Nuclearelectrica (SNN) este interesata sa produca, la centrala nucleara de la Cernavoda, izotopul Cobalt 60, folosit la radioterapia pentru tratarea cancerului, si a incheiat un memorandum in acest sens cu o companie canadiana, cel mai mare furnizor de Cobalt 60 din lume, a declarat, miercuri, directorul…