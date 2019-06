Stiri pe aceeasi tema

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugand ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza MEDIAFAX.Trump…

- Moscova, 17 iun /Agerpres/ - Kremlinul a considerat luni posibila o "scurta discutie" intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump pe marginea summitului G20 din Japonia, dar nu o "intalnire oficiala" in lipsa unei propuneri in acest sens din partea Casei Albe, informeaza…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a confirmat joi ca este dispus sa renunțe la programul sau nuclear, dar numai daca va primi o garanție de securitate in prealabil, relateaza Associated Press. Președintele rus a subliniat ca Moscova și Washingtonul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…