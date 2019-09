Teodor Meleșcanu, reacţie după ce s-a propus excluderea sa din ALDE

„Eu sunt membru ALDE și doresc să rămân membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alături de domnul președinte Tăriceanu și am contribuit la proiectul politic care se numește ALDE. Am stat alături de domnul Tăriceanu în momente dificile, de exemplu excluderea din… [citeste mai departe]