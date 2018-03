Nucile reduc colesterolul Obiceiul de a consuma nuci este unul extrem de benefic pentru sanatate fiindca acestea au in compozitie minerale precum fier, fosfor, potasiu, magneziu, iod, vitaminele A, B, C, E si P, aminoacizi, grasimi nesaturate si proteine, potrivit sfatulmedicului.ro.Reduc colesterolul "rau". Cercetarile oamenilor de stiinta au aratat ca nucile prezinta un efect pozitiv asupra inimii, in principal datorita continutului de grasimi nesaturate al potasiului si al magneziului.Astfel, nucile sunt ben ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este primul an cand se marcheaza sarbatoarea martisorului ca element de patrimoniu mondial. Anul trecut, la Comitetul interguvernamental de salvgardare a patrimoniului cultural si material UNESCO, dosarul „Practici culturale de 1 Martie” a fost acceptat. Cu alte cuvinte, marțișorul a fost…

- Moartea celor doi agenți de paza descoperiți azi dimineața intr-o cladire dezafectata din Sectorul 5 al Capitalei a fost cauzata, cel mai probabil, de intoxicația cu monoxid de carbon. Barbații au murit in somn din cauza emanațiilor de gaze ale unui dispozitiv pe care il foloseau pentru a se incalzi.…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Un raport intitulat „Spam si phishing in 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si a le fura banii ori informatiile personale. „Autorii de mesaje…

- In fiecare toamna, medicina naturista recomanda o cura de nuci ca adjuvant in tulburarile de stomac si intestine: ulcere, dispepsii, iritatii, diaree, constipatie. Persoanele care includ zilnic in dieta nucile, alunele sau migdalele au un risc mai mic de a suferi de boli cardiovasculare, de diabet si…

- Zece feluri de lactate contin grasimi vegetale mai mult decat norma admisa de 5%. La aceasta concluzie au ajuns Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor care a prezentat rezultatele analizelor de laborator.

- Privatizarea singurei companii producatoare de aluminiu din Romania a dus la demararea a doua anchete de-a lungul anilor. Cercetarile au dus pana la persoane cu functii importante in stat, insa ambele dosare au fost inchise, unul de DIICOT in 2010, altul, recent, de DNA.

- Cercetați pentru furtLa data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat doi minori, de 13 ani, din localitate, banuiți ca, la data de 11 februarie a.c., ar fi sustras un telefon mobil dintr-un autovehicul ce se afla parcat, neasigurat. Prejudiciul…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- Banuiți de furt calificat, identificați de polițiștiLa data de 9 februarie a.c., ora 12.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au identificat doi barbați, banuiți ca, in perioada octombrie 2017- februarie a.c., ar fi patruns prin efracție intr-o locuința situata in comuna Cioraști și ar…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost retinut de politistii Biroului de Investigatii Criminale Brasov, luni, dupa ce a fost identificat drept suspect in cazul unui furt transformat in talharie. Incidentul s-a petrecut duminica, intr-o agenție loto de pe str. Zizinului. Suspectul a profitat de neatentia…

- Economistii au fost nedumeriti in ultimii ani de un asa-numit ”paradox al productivitatii”, si anume faptul ca revolutia digitala din ultimele patru decenii nu a avut ca rezultat o crestere puternica a productivitatii muncii, asa cum s-a intamplat la inceputul dezvoltarii tehnologice, iar un sondaj…

- In acest weekend, localnicii din satele Granari si Lovnic, comuna Jibert, vor participa la „Fosnic”, obicei organizat an de an, petrecere ocazionata de Unirea Principatelor din 1859. In cadrul evenimentului, cantecele patriotice se vor imbina cu cele folclorice, se va dansa, se va canta si, bineinteles,…

- Cercetarile politistilor maramureseni, efectuate dupa sesizarile cetatenilor privind comiterea unor fapte de furt, au dus la identificarea mai multor persoane banuite si la recuperarea prejudiciilor create. La Borsa politistii au identificat un barbat care a sustras mai multe bunuri dintr-un supermarket…

- ARMA NELETALA ȘI MUNIȚIE AFERENTA INDISPONIBILIZATE DE POLIȚIȘTIIn cursul zilei de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au indisponibilizat o arma neletala și muniția aferenta La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat…

- S-ar putea ca tigarile electronice sa nu fie tocmai varianta mai putin nociva a fumatului. Un studiu al unor oameni de stiinta americani scoate la iveala riscuri majore pentru sanatate.Citeste si: UDMR, decizie de ULTIM MOMENT privid colaborarea cu PSD-ALDE: Ce au hotarat liderii maghiarilor…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit in buzunarul hainei unui cetațean din R. Moldova substanțe vegetale care au reacționat pozitiv testul canabis, respectiv efedrina. Cercetarile pentru savarșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA 22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma…

- O educatoare, angajata a unei gradinițe din centrul capitalei, a fost înjunghiata de soț! Femeia, în vârsta de 38 de ani, a fost înjunghiata de barbat în zona toracelui, având doua plagi. Nu se știe, deocamdata, daca atunci când a avut loc tragedia erau de…

- Un barbat din Rodna, si un tanar din Feldru sunt acuzati de furt calificat si s-au ales cu dosare penale. Rodneanul a furat, in toamna anului trecut, combustibil din rezervoarele unui utilaj ce apartine unei firme, in timp ce feldrihanul, in urma cu aproape o saptamana, a „palmat” un telefon mobil pe…

- Un barbat si sotia acestuia sunt urmariti penal dupa ce au impuscat ilegal doua ciute. Potrivit unui comunicat de presa, in cursul zilei de marti, politistii au continuat cercetarile privind o infractiune de braconaj comisa luni pe raza orașului Broșteni. Cercetarile au inceput dupa ce in polițiștii…

- DNA cere instantei supreme redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior de DNA Craiova si inchis in 2013. Potrivit site-ului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in data de 25 ianuarie urmeaza sa aiba loc primul termen,…

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- Polițiștii clujeni au depistat un conducator auta care a accidentat un minor și a plecat de la locul accidentului.”La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii au identificat un barbat, 48 de ani, din Câmpia Turzii, care, la data de 12 ianuarie a.c., în timp ce circula…

- Un tanar din Baia Sprie nu a avut curajul sa-si asume un accident de circulatie in urma caruia o pasagera din masina pe care o conducea a fost ranita. A plecat de la locul faptei iar acum este cercetat atat pentru vatamare corporala din culpa cat si pentru parasirea locului accidentului. Aseara, in…

- La data de 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut 4 persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita ca ar fi tainuit faptele de furt. Ieri, 11 ianuarie, politistii au efectuat 6 perchezitii si…

- Luni seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete a caror proveniența legala nu a putut fi justificata. De asemenea, asupra barbatului a fost identificata suma de 1750 de lei,…

- Politistii din Seini au identificat un barbat care a patruns de mai multe ori intr-o societate comerciala de unde a sustras motorina. In urma activitatilor de investigare si documentare efectuate, politistii din Seini au identificat un barbat in varsta de 48 de ani, din oras, banuit ca ar fi sustras…

- Ai probleme cu tenul si nu stii cum sa le mai rezolvi? Cercetarile vechi sustineau ca nu exista nicio conexiune directa intre dieta si acnee, insa stiinta moderna a demonstrat exact contrariul. Zaharul stimuleaza productia de insulina iar o cantitatea prea mare poate duce la acnee.

- Doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, vineri, pe DN 1, intre Codlea si Vladeni, in zona podului peste raul Geamana. In urma accidentului șapte persoane au fost ranite, printre care și un copil. Cele șapte persoane au suferit poli traumatisme, printre care fracturi la membre, la bazin, traumatisme…

- Salvamontistii din Straja, județul Hunedoara, vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza care va avea loc sambata la bisericuta din statiunea situata in Masivul Valcan. In acest mod, se continua traditia din ultimii 17 ani. „Salvamontistii vor pleca sambata dimineata,…

- In noaptea de 01/02 ianuarie, la ora 03.00, pe strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie in urma caruia trei autoturisme ce erau parcate au fost avariate. Cercetarile efectuate de politisti au relevat ca banuit de comiterea faptei este un tanar de 24 de ani, domiciliat…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Viața transformata in calvar pentru o romanca batuta de concubin in Italia. Satula de umilințe, tanara, care este mama a doua fetițe, și-a denunțat partenerul la Poliție, dupa ce a ajuns plina de rani la spital. Potrivit carabinierilor, individul extrem de gelos a amenințat ca o va desfigurat cu acid…

- Vin de departe, imbracați de sarbatoare in costume populare și nu lipsesc in nici un an de la intalnirea tradiționala. Se aduna cu sutele la Saliște, sa colinde și sa-și prezinte propriile jocuri.

- Laptele este considerat unul dintre cele mai complete alimente din punct de vedere nutritional, un adevarat izvor de sanatate. El nu trebuie sa lipseasca din alimentatia adultului, cu exceptia persoanelor care sunt alergice la unele proteine din lapte.

- Dumitru Dobrica, fost consilier judetean si administrator al unei firme, a facut acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, acesta fiind trimis in judecata pentru ca i-ar fi dat lui Valeriu Zgonea foloase necuvenite pentru ca acesta sa isi foloseasca influenta. Cercetarile continua fata de Zgonea.

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Obiceiul ciudat al celui mai iubit panda, Meng Meng, a starnit ingrijorare si amuzament in Germania. Daca la inceput specialiștii au banuit ca femela panda are acest obicei din cauza frustrarile asociate cu viata in captivitate, un purtator de cuvant al Zoo Berlin a anunțat ca s-a descoperit adevarata…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Nucile contin un amestec perfect de grasimi si proteine. Acestea sunt un aliment care intra in categoria greu de ars pentru organism, asa ca ajuta si la echilibrarea zaharului din sange. In plus, reduc insulina si colesterolul rau, marindu l pe cel bun.Nucile te scapa de inflamatiile cronice, previn…

- Un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism taxi, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, in dreptul Casei de Pensii, a acroșat-o pe o femeie de 60 de ani, din Alba Iulia, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma accidentului, femeia…

- Politistii de frontiera din cadrul Biroului Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere al Serviciului Teritorial PF Timis și al Sectorului P.F. Cruceni, impreuna cu lucratori din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- "Ireal ce aflam ca s-a intamplat la metrou in București, unde o femeie a impins la moarte pe șine o alta femeie! Iar ucigasa tinerei de 25 de ani e inca libera. Poliția o cauta și recomanda sa nu intram in panica. Prudența nu strica insa", a scris pe Facebook Amalia Enache. [citeste…

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie 2017.…

- Conform unui studiu recent, 9 din 10 parinți iși lovesc copiii. Fie ca este vorba despre o palma la fund sau despre situatii grave, specialistii atrag atentia asupra urmarilor pe care le are violenta asupra copiilor, afectand inclusiv procesul de invatare si rezultatele obtinute de acestia la scoala.…

- Politistii din Alba Iulia, sprijiniti de politistii Directiei de Operatiuni Speciale, l-au identificat pe un barbat din judetul Caras Severin, ca persoana banuita de comiterea unei inselaciuni, prin metoda „accidentul”. Se pare ca, la data de 14 noiembrie a.c., barbatul, in varsta de 36 de ani, condamnat…