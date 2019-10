Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 15 octombrie 2019, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura va plati in avans o parte dintre ajutoarele financiare de care beneficiaza fermierii ialomițeni. Plata integrala a subvențiilor agricole se va realiza dupa data de 1 decembrie 2019. Peste 190 mii de hectare, eligibile…

- Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” a fost aprobat de guvernanti. Este vorba de schema aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, submasura 15.1 „Plati pentru…

- Ziarul Unirea Cum se calculeaza sancțiunile aplicate de APIA in urma controalelor in teren Cum se calculeaza sancțiunile aplicate de APIA in urma controalelor in teren Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) verifica, in aceasta perioada, fermele care au solicitat subvenții pentru…

- Fermierii din judetul Brasov care au fost selectati in esantionul de control pentru anul 2019 sunt verificati in aceasta perioada de inspectorii Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Brasov. Actiunea de control care se va finaliza la 30 septembrie 2019 vizeaza 1.525 de…

- ˜ O soluție ar fi achiziția de mere prin procedura simplificata, de catre consiliile locale, asta dupa ce trei ofertanți, inscriși la licitația pentru lotul 3 (perioada școlara 2018-2020), organizata de CJ Ilfov, au fost descalificați. In cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Dialog Social…

- PRINSI… Terenurile agricole din judetul Vaslui au devenit sursa de imbogatire pentru cei care vor sa fraudeze statul. O arata si cazul administratorului unei firme din București, care a declarat in fals la Agenția de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ca lucreaza terenuri agricole in judetele…

- Conducerea Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura aduce la cunoștința apicultorilor ca data de 1 august este termenul limita pentru depunerea la centrele județene APIA a documentelor justificative pentru a primi sprijinul financiar aferent Programului Național Apicol. Cele mai importante…