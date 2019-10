Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a apreciat miercuri ca kurzii, impotriva carora Ankara a lansat o ofensiva in nord-estul Siriei dupa retragerea trupelor americane din aceasta regiune, nu sunt 'niste ingeri', noteaza AFP, potrivit Agerpres.'Kurzii sunt foarte bine protejati', a declarat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va intalni joi cu vicepresedintele american Mike Pence, trimis de presedintele american Donald Trump pentru a obtine oprirea ofensivei militare turce in nordul Siriei, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Cutremur…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, se va intalni joi cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, cu obiectivul de a obtine "un acord imediat de incetare a focului" in nordul Siriei unde Ankara a lansat o ofensiva vizand fortele kurde, noteaza AFP. Mike Pence va fi insotit in Turcia…

- Statele Unite au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump. Decretul vizeaza sa convinga Ankara „sa inceteze imediat ofensiva” in Siria, a anuntat administratia americana. „Sunt pregatit sa distrug rapid economia Turciei daca liderii…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…