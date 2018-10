Cei nascuți in luna iunie joaca doua roluri diferite in viața lor. Pot fi sufletul petrecerii, iar, cand aceasta se incheie, se pot transforma in indivizi profunzi și emoționali. Sunt singuratici și adesea au nevoie de timp pentru ei inșiși, pentru a gandi și a reflecta.

Nu te indragosti de cei nascuți in luna iunie, pentru ca ei te vor iubi pentru ceea ce ești. Nu se indragostesc des, dar cand se intampla se sa indragosteasca, ei se daruiesc in totalitate și inca un pic pe de-asupra. Cei pentru care fac o pasiune, ii atrag, in primul rand, din punct de vedere intelectual. Ei au…