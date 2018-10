Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece in aceasta noapte la ora de iarna 2018. Astfel, duminica 28 octombrie 2018 , ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de 28 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. Potrivit CFR Calatori, trecerea la ora de iarna 2018 nu va afecta in niciun fel mersul…

- Romania trece duminica, 28 octombrie, la ora de iarna 2018. Astfel, in acest weekend, in noaptea de sambata spre duminica, ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de 28 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de iarna 2018…

- In noaptea de sambata spre duminica, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima duminica a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Roman. Astfel, incepand de duminica, Romania va avea doua ore avans fata de timpul universal coordonat (UTC). Acesta ar putea fi ultimul an…

- Romania trece duminica, 28 octombrie, la ora de iarna 2018. Astfel, in acest weekend, in noaptea de sambata spre duminica, ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de 28 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de iarna 2018…

- Ceasurile se dau inapoi cu o ora in noaptea de sambata spre duminica! Romania trece duminica 28 octombrie 2018 la ora oficiala de iarna, ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, la 04.00, care va deveni 03.00, iar 28 octombrie 2018 va fi cea mai lunga zi din acest an. Ora de iarna va ține…

- Duminica, 28 octombrie, Romania va trece oficial la ora de iarna. Ceasurile vor fi date in urma cu o ora, ora 4.00 devenind ora 3.00. Comisia Europeana si-a propus ca de anul viitor sa se renunte la aceasta...

- Duminica, 28 octombrie, Romania trece la ora de iarna 2018. Astfel, in ultimul weekend din octombrie, in noaptea de sambata spre duminica, ora 4.00 devine ora 3.00, iar trecerea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de 28 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In perioada orei de iarna, diferenta…

- La finalul acestei luni trecem la ora de iarna, moment in care va trebui sa dam ceasurile inapoi cu o ora. Data stabilita pentru intrarea in vigoare a orei de iarna in Romania pica in ultima noapte de duminica spre luni din octombrie