Nu uita sa dai ceasurile inainte! Se trece la ora de vara!

- Anual, 30 de tineri din toata țara sunt selectați de catre Parlamentul European prin Biroul de Informare in Romania pentru a participa la proiectul “Promotori pentru democrație europeana”. Aflat la cea de-a patra ediție, acesta urmarește sa selecteze cei mai capabil tineri pentru a implementa local…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a organizat, in Parlamentul European din Bruxelles, o conferința istorica privind implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial și contextul Marii Uniri de la 1918. Conferința a fost marcata și de lansarea volumului…

- Au fost multe discuții in ultima perioada cu privire la schimbarea orei, anunțandu-se inclusiv renunțarea la trecerea la ora de vara. O parte a mass-media a difuzat aceasta informație ca fiind o decizie a Parlamentului European. Trebuie sa știți ca, in realitate, ceea ce a adoptat Parlamentul European…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- În criza imunoglobulinei, europarlamentarul Ciprian Tanasescu pune la colț companiile farmaceutice și cere masuri în Parlamentul European În plenul Parlamentului European dr. Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut factorilor de decizie europeni reanalizarea regulamentelor…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes, un nume pe care il auzim tot mai des in Romania, pentru ca ii critica fara menajamente pe colegii social-democrati de aici si pe fosta sa colega din Parlamentul European, devenita premierul Romaniei. Intr-un interviu pentru Digi24, Ana Gomes a lansat un atac fara…

- Conform rezultatelor unui studiu lansat de EY în urma analizei a 372 de oferte inițiale de criptovalute (ICO) de la nivel global, investitorii se confrunta cu doua riscuri semnificative. Primul ține de zona de reglementare: țari diferite au niveluri diferite de strictețe a reglementarilor…

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- Eveniment pro-european, in Argeș. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, sosește la Pitești. Organizatorii acțiunii iși arata astfel susținerea pentru apartenența Romaniei la valorile europene. Steagul Uniunii Europene, de mari dimensiuni, a fost expus…

- Europarlamentarul Catalin Ivan va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei. De asemenea, Catalin Ivan va vorbi si despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, in contextul…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, un proiect care prevede acordarea de catre Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a unor credite suplimentare, in valoare de 3,7 miliarde de euro, in afara spatiului comunitar, pentru planuri de reducere a imigratiei. "In total, limita de finantare…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri, la Consiliul European, o majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna. Acesta a exprimat sprijinul…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader privind revocara sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu…

- Conferinta tinerilor maghiari din Romania MIERT, care cuprinde mai multe asociatii din diferite parti ale tarii, a finalizat recent selectia a sase persoane care vor urma o stagiatura de cinci saptamani in Parlamentul European si vor lucra la cabinetul europarlamentarului Iuliu Winkler. Potrivit liderului…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit la ”Exces de putere” despre dezbaterile din Parlamentul European. Acolo s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justitiei din Romania, dar si despre evaluarile DNA, DIICOT si Parchetului General. A

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Deputatul european Siegfried Mureșan, raportor al Grupului PPE din Parlamentul European pe Raportul anual referitor la activitațile financiare ale Bancii Europene de Investiții (BEI), a declarat ca raportul votat ieri, in plen, prevede ca Banca Europeana de Investiții sa asigure o distribuție geografica…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a fost citat de BBC in pagina electronica a publicației cu referire la dezbaterea de astazi de la Strasbourg privind imparțirea locurilor Marii Britanii din Parlamentul European post-Brexit.”Toata lumea știe ca Europa trebuie reformata, dar noi discutam aici…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania", potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aflat la Strasbourg pentru intalniri in vederea dezbaterii de miercuri din Parlamentul European pe tema legilor justitiei din Romania, a afirmat pentru jurnalistii romani ca are "convingerea" ca la nivel european exista dezinformari pe aceasta tema.

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei Tudorel Toader se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Parlamentarul PSD Liviu Pleșoianu susține ca euroaleșii Monica Macovei și Sven Giegold au incalcat „fațiș” Directiva Parlamentului European deoarece au gazduit o expoziție despre protestele din Romania in care a fost expusa o fotografie „in care apar mai mulți politicieni purtand uniforma penitenciara”.…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European dupa ce Monica Macovei, alaturi de Sven Giegold, a organizat o conferința despre protestele din Romania. Social-democratul considera ca gestul europarlamentarului roman este unul „scandalos” și cere Parlamentului…

- Un nou scandal cu reverberații la cel mai inalt nivel pornește din Romania. Site-ul Euractiv, site specializat in știri despre activitatea UE, care are și varianta in limba romana, a publicat un articol care a starnit furia liderului S&D din Parlamentul European, Maria Joao Rodrigues.Citește…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania.

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- Cele 28 de state membre ale UE au depasit o noua etapa, joi, in crearea unui arsenal legislativ propriu care sa raspunda obiectivelor trasate de Acordul pentru clima de la Paris, dupa ce au reusit sa se puna de acord in privinta eforturilor ce trebuie facute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…