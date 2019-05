Nu trebuie sa il victimizam: Fiul lui Radu Mazare a explicat cum a fost retinut, in Madagascar, tatal lui. Ce carti i-a dus la arest

Aseara, Raducu Mazare, fiul lui Radu Mazare, a dezvaluit in exclusivitate pentru Observator Antena 1 dar si pentru Romania Tv, detalii in privinta arestarii tatalui sau si a evolutiei cazului. El a spus ca merge sa si viziteze tatal in arest, ii duce de mancare si spune ca tatal sau doarme pe o saltea din burete si foloseste o baie comuna, insa nu doreste sa se victimizeze in privinta conditiilor din arest.Eu sunt aici in Antananarivo, il vizitez pe tata in fiecare zi, ii duc de mancare. Sigur, ...