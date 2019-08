„Nu te mai recunosc”: AMNA revine cu o piesa sensibila, un indemn la a iti asculta inima Asa cum ne-a obisnuit, in fiecare marti, AMNA isi surprinde publicul cu piese noi sau reinterpretari ale celor mai recunoscute hituri. De data aceasta, artista lanseaza pe canalul sau de YouTube o piesa emotionanta: „Nu te mai recunosc”. Compus de catre artista, single-ul este al doilea episod muzical dintr-o serie formata din patru piese inspirate atat din viata AMNEI, cat si a oamenilor ce o inconjoara. „Este o piesa pe care am scris-o acum un an, intr-o anumita perioada a vietii mele, moment in care sunt sigura ca multe dintre femei s-ar putea regasi. Asadar, este despre mine, dar totodata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

