- Bianca Bordea este in clasa a XII-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași la profil matematica informativa, intensiv germana și se pregatește intensiv pentru examenul de Bacalaureat. Pe viitor, Bianca vrea sa dea la Facultatea de Informatica și spera sa aiba o cariera in domeniul IT. Fara o…

- O femeie in varsta de 38 de ani din comuna Albac a dorit cu tot dinadinsul sa urmeze o facultate. Pentru a se inscrie la Universitatea ”1 Decembrie 1918”, la specilizarea Asistenta Sociala, s-a folosit, insa, o diploma de bacalaureat si o foaie matricola false.

- Rezultatele de la simularea de la Bacalaureat, organizata de Ministerul Educatiei Nationale in perioada 11-13 martie, arata o rata cumulata de promovare, la clasele XI-XII, de 36,88%, in crestere cu 0,36% fata de anul trecut, cand a fost de 36,52%. „Ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a propus vineri introducerea a patru tipuri de Bacalaureat: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolventii programelor de studii liceale de stiinte), Bac A2...

- Subiecte Simulare Bac 2019 – Istorie. Elevii claselor a XII-a au susținut, miercuri, simularea la Istorie, urmand ca in zilele urmatoare sa aiba loc simulari și la celelalte probe. Afla care au fost subiectele de la clasa a XII-a la Istorie. Care au fost subiectele de la simulare BAC 2019 – Istorie…

- Elevii protesteaza din nou. De aceasta data, a venit randul celor din clasele a XI-a si a XII-a care sustin prima proba la simulare Bacalaureat 2019. Elevii vor sa dea foile goale la fiecare examen sau sa scrie solutiile propuse pentru sistemul de invațamant.

- Luni, elevii din clasele a XI-a si a XII-a sustin prima proba la simulare BAC 2019, ce se va desfasura in perioada 18-29 martie. Prima proba sustinuta de catre liceeni este cea de la limba si literatura romana. Mediafax va prezinta subiecte si barem la romana, la simulare...

- Calendarul simularii examenelor de Bacalaureat 2019 incepe la 18 martie 2019, cu simularea probei scrise la Limba si literatura romana. Ulterior, pe data de 20 martie, va avea loc proba obligatorie a profilului matematica sau istorie , iar pe data de 21 martie proba la alegere a profilului si specializarii…