Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și prezentatorul de la Kanal D cu care are o minunata fetița ar fi tranșat si aspectul financiar al desparțirii. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor informații exclusive despre ințelegerea pe care ar fi facut-o cei doi. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!)…

- Are doi baieți cu mame diferite, așa spune Catalin Botezatu, insa și-ar fi dorit inca un copil și cu Bianca Dragușanu. Designerul și vedeta au avut o relație cu nabadai, insa in cele din urma s-au desparțit și au ramas foarte buni prieteni, mai ales pentru ca designerul a fost cel care a facut-o…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, dar au ramas buni prieteni, de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sofia. Blondina a marturisit ca se intelege foarte bine cu tatal copilului, iar micuța nu le simte lipsa niciunuia dintre ei, deoarece sunt prezenți amandoi in viața ei. „In…

- De cand a inceput o relație cu milionarul Alex Bodi, Bianca Dragușanu s-a indepartat puțin de Victor Slav, dar și de mențiunile legate de el. Astfel, mulți oameni au inceput sa se intrebe daca nu cumva au ajuns in relații proaste, lucru infirmat de vedeta. Bianca Dragușanu a rupt tacerea și a vorbit,…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au avut o relație tumultoasa, care nu i-a ținut impreuna pana la adanci batraneți, așa cum și-au jurat, atunci cand s-au casatorit. Rodul poveștii lor de dragoste este fiica lor, Sofia, de care sunt foarte mandri amandoi și incearca sa petreaca cat mai mult timp impreuna…

- Bianca Dragușanu și sora ei participa impreuna la „Asia Express”. Chiar daca ii e greu sa stea departe de fetița ei, Sofia este pe maini bune, pentru ca petrece timpul cu tatal ei. Mai mult, Bianca a primit imagini cu cei doi, chiar inainte de plecarea in Asia, pentru a vedea ca micuța se simte perfect…

- Oficial, Bianca Dragușanu și Victor Slav, dar, pentru fiica lor, cei doi foști parteneri au decis sa fie impreuna in ziua in care Sofia a implinit doi anișori. De altfel, frumoasa vedeta a și dezvaluit intr-un interviu ca tatal prințesei sale nu va lipsi de la petrecere. Gesturile facute insa de fosta…

- Victor Slav vorbește pentru prima data despre relația pe care o are cu fetița lui dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu. ”O vad in fiecare zi”, a declarat el pentru WOW. biz. Vedeta Kanal D spune ca iși adora fetița și ca incearca sa o vada aproape in fiecare zi, excepție facand doar zilele […]…