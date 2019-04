Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Stanca, vicepreședinte al organizației municipale a PNL Arad apreciaza ca politicile de dreapta ajuta dezvoltarea Europei si trebuie sa ajute si economia Romaniei. „O Europa puternica, inseamna și o Romanie puternica. Noi, liberalii suntem pentru o Europa ambițioasa care protejeaza, pastreaza…

- Este vorba despre fondurile private equity. Despre avantajele acestor fonduri, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Jurnal Bihorean, Dragos Petre, partner, CFO Morphosis Capital. Ce sunt fondurile private equity? DRAGOS PETRE: Ideea de private equity s-a nascut in SUA acum 50 – 60…

- Circa 3 sferturi dintre romani cred ca tara se indreapta directia gresita Românii sunt mai pesimisti în ceea ce priveste directia propriei tari si mai optimisti fata de cea a Europei, arata un sondaj INSCOP, realizat la comanda Fundatiei Konrad Adenauer. Peste 70% dintre…

- Europa traiește din ce in ce mai periculos. Grupuri de țari eurosceptice iși croiesc agende naționaliste pe contrasensul propriilor promisiuni semnate in Tratatul de Aderare la UE. Șocul unui posibil Brexit fara acord ii zguduie atat pe europeni, cat și pe insulari, in timp ce Romania iși face rau singura,…

- „Am citit mesajul Președintelui Franței, domnul Emmanuel Macron! Uniunea Europeana trebuie sa revina la valorile și principiile pe care a fost cladita – de la drepturile fundamentale ale omului, pana la coeziunea sociala și economica. Președintele Macron propune interzicerea finanțarii partidelor…

- Romania are cea mai proasta infrastructura feroviara din Europa. Este adevarat și asta o resimt in fiecare zi pasagerii. Trenurile din țara, majoritatea dintre ele, sunt vechi de pe vremea comunismului. Nu este de mirare ca țara noastra se claseaza iar la coada Europei. Situația la noi este mai rea…

- Pericolul pentru agricultura noastra, a subliniat Emmanuel Macron in discursul rostit in deschiderea Salonului Agriculturii din Paris, nu sunt fructele spaniole, ci faptul ca animalele noastre sunt hranite cu soia modificata genetic importata, iar prețul carnii noastre de pasare depinde de același factor……

- Romania este inca la coada Europei in topul salariilor minime, in ciuda cresterilor din ultima perioada. In tara noastra salariul minim a ajuns la 446 de euro, aproape dublu fata de vecinii bulgari. Suntem i...