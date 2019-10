Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a publicat, pe Facebook, un mesaj video de aproape 20 de minute in care spune ca dupa ce a urmarit „speculațiile din spațiul public” a decis sa clarifice „unele aspecte”. Punct de vedere asupra materialelor si a comentarilor aparute…

- Grupul civic Reset Iași a anunțat, printr-o postare pe Facebook, ca a cerut Parchetului General sa inceapa investigații impotriva șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, dar și a șefilor ISU București-Ilfov, Orlando Șchiopu și Mihai Guța. Potrivit plangerii penale, transmisa…

- Grupul civic Reset a depus vineri o plangere penala impotriva lui Raed Arafat și a celorlalți șefi ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pe care ii acuza ca au tainuit probe video importante cu primele minute ale intervenției de la incendiul din clubul Colectiv, potrivit unui…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca iși va prezenta punctul de vedere despre noile imagini aparute in presa cu tragedia din Clubul Colectiv dupa alegerile prezidențiale și dupa comemorarea victimelor

- Grupul ”Corupția Ucide” a anunțat, pe contul de Facebook, un protest in fața sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in aceasta seara, de la ora 19, in care se va cere tragerea la raspundere a celor care au ascuns imaginile filmate in cadrul intervenției de la Clubul Colectiv. ”Libertatea…

- Jurnalistul Digi 24 Florin Negruțiu a reacționat astazi, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Libertatea a facut publice imaginile cu intervenția autoritaților in seara incendiului din Clubul Colectiv, nedifuzate pana acum. El susține ca aceasta proba, ținuta la sertar timp de 4 ani, trebuie sa ajunga…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta pentru joi, la ora 12,30, o conferinta de presa in contextul imaginilor aparute in spatiul public privind incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat…

- Fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, nu s-a prezentat astazi la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in Dosarul Colectiv, acesta invocand motive personale. In acest context, avocatul victimelor cere ca fostul demnitar sa fie adus cu mandat, potrivit Mediafax. Doru Viorel…