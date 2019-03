Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Braila, ca nu este dispus ca Romania sa devina „gradina zoologica”, referindu-se la faptul ca 22 de țari au cerut derogare pentru cormorani, dar țara noastra, inca nu. Daea a spus ca ii vine sa intre imbracat in apa cand vede un cormoran. Ministrul Petre Daea a declarat, presei, ca efectivele de cormorani s-au inmulțit foarte mult in Europa și trebuie promovate masuri, in condițiile in care pierderile de pește sunt uriașe. Acesta susține ca in Romania cormoranii mananca de trei ori mai mult peste decat obtin fermierii din acvacultura.…