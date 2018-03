Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis critica PSD și ALDE pentru lipsa cadrului legal privind Centenarul. ”Jocul politic marunt a avut caștig de cauza”, spune șeful statului, care arata ca proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor. ”Acesta a fost…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Diferenta dintre nivelul de trai din Romania si cel din alte state din Uniunea Europeana s-a redus dupa aderare, insa in interiorul tarii situatia este inversa: disparitatile dintre regiuni s-au amplificat, in loc sa se atenueze.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Este o masura ceruta de Uniunea Europeana, dupa ce tot mai muti clienti au reclamat calitatea si compozitia preparatelor provenite din produse congelate. Pentru inceput, in Romania, norma europeana va intra in dezbatere publica. De la hipermarketuri, la chioscurile de strada, peste tot gasim cornuri,…

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- CNAS anunța simplificarea procedurii de rambursare a contravalorii serviciilor medicale din alte state Uniunea Europeana, Spațiul Economic European și Elveția. Documentele nu vor mai trebui traduse și in limba romana. Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a semnat un ordin prin care se simplifica procedura…

- Colectarea selectiva a deseurilor reprezinta nu doar un deziderat pe care Romania il are de indeplinit in relatia cu Uniunea Europeana, ci si o provocare pe care firma Ritmic din Ilisesti a aruncat-o autoritatilor locale din judetul Suceava. Este un plan extrem de ambitios promovat de Costel ...

- Cele 24 de echipe participante la EURO 2020 vor imparti intre ele 371 de milioane de euro, suma cu 23% mai mare fata de EURO 2016, a anuntat luni Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) la incheierea congresului sau de la Bratislava, scrie realitatea.net.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, din cauza faptului ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Această creştere (economică - n. r.), din nefericire, s-a făcut pe o dinamică…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- In perioada 10-13 februarie 2018, Scoala Gimnaziala Barnova a gazduit cea de-a doua intalnire din cadrul proiectului Erasmus+ Boosting science education at school, proiect cofinantat de Uniunea Europeana. Parteneriatul proiectului este compus din coordonator: Associazione Euphoria (Italia), precum si…

- Cateodata cred ca unii dintre politicienii nostri chiar nu stiu ce implicatii pot avea vorbele pe care le rostesc si care pot lovi departe, foarte greu, chiar mortal, in interesele nationale ale unei Romanii care se doreste a fi recunoscuta drept stat de drept, ca atare stat membru cu drepturi depline…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat alte 87 de cazuri, cele mai multe in Prahova. Totodata, in aceasta saptamana a fost confirmat primul caz de rujeola din Tulcea,…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat. Comparativ,…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Guvernul Vioricai Dancila nu renunta si vrea sa isi impuna punctul de vedere intr-un domeniu extrem de sensibil. Este vorba despre o lege care ar putea scoate din minti o anumita parte a cetatenilor. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Romania TV, ca saptamana aceasta s-au inregistrat…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Viața bate filmul! Romania versus SUA! Cazuri concrete: proiectul metroului spre Drumul Taberei si cel al rachetei Falcon Heavy au demarat aproape in acelasi timp- dar numai unul dintre ele s-a incheiat pana acum cu succes. Mai exact, licitațiile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2008, lucrarile…

- Dan Barna a scris vineri pe Facebook ca USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, argumentand ca acesta indeparteaza Romania de Uniunea Europeana, plasand tara noastra pe acelasi palier cu Polonia. Barna a mai scris ca afirmatia lui Melescanu potrivit careia "țara noastra respinge…

- Situatie alarmanta in Buzau, acolo unde tinerii cad prada etnobotanicelor si ajung in stare grava la spital sau, mai grav decat atat, mor, asa cum este cazul lui Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani. Recent au aparut si alte cazuri socante.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, ca obiectivul mandatului sau este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE. "Obiectivul mandatului meu este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate…

- Documente incendiare! Acuze grave la adresa unui fost ministru din Guvernul Tudose! Acesta a fost acuzat de șantaj și abuz in serviciu.Plangerea a ajuns la Direcția Naționala Anticorupție, informeaza Bugetul.ro. Sursa citata a publicat o serie de documente, in exclusivitate, care fac dovada…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Scoala de Fotografie „Varadinum” si Asociatia „Ovi D. Pop” demareaza, din 22, respectiv 23 ianuarie, o noua serie de cursuri de arta fotografica. Cursurile sunt tinute de artisti fotografi cunoscuti la nivel national si international, cu premii castigate la saloane de renume de arta fotografica,…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Romania este, potrivit statisticilor, pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, in ceea ce priveste numarul de decese in accidente rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Anual, in Romania, mor circa 2.000 de persoane in accidente, iar multe alte mii sunt ranite.

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Bugetul alocat educației in 2018, raportat la PIB, menține Romania pe ultimele locuri in Uniunea Europeana, avertizeaza Federația Coaliția pentru Educație, intr-un document de poziție publicat joi, 21 decembrie. Finanțarea este insuficienta și asigura, in principal, plata salariilor, și mai puțin o…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, 35 dintre acestea fiind in Ialomita. Potrivit ultimelor statistici, numarul total de cazuri inregistrate in Romania de la debutul epidemiei este de aproape 10.200. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Intr-un interviu acordat publicației ziarulevenimentul.ro, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a vorbit despre motivele producerii de accidente grave in Romania. ” Comportamentul asiguratilor din domeniul auto se reflecta in numarul accidentelor rezultate…

- Romania este cel mai relevant exemplu din Europa Centrala și de Est, prin angajamentul aratat SUA in ceea ce privește securitatea transatlantica, sprijinind politica americana in acest sens. Ministrul Laufer a precizat, in context ca: "suntem cea mai pro americana țara din Uniunea Europeana și susținem…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Scandalurile dintre Putere si Opozitie, dar si anifestatiile de strada par a fi fara sfarsit. Acum vine si un avertisment dur pentru PSD, dar si pentru Liviu Dragnea. "2017 este un an de maxima importanta pentru noi, pentru ca ne-a aratat perspectiva unui cutremur,…

- Dupa aventura cresterii promisiunilor in progresie geometrica la inventarul oualor a reiesit ca nu li s-a dublat decat pretul, nu si galbenusul. Oul a devenit unitate de masura pentru inflatie. Impreuna cu untul si cu alte alimente de baza, Oul, chiar daca cel din marile magazine nu este romanesc, venind…