- Un anunț cu titlul ”angajez prim-ministru” a fost postat, marți, pe OLX, liderul pieței de anunțuri din Romania, intre beneficii numarandu-se ”spor de rușine” și ” o partida de pescuit in insula Belina”. Iata anunțul: Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul Romaniei. Cerințe:…

- Colegiul Medicilor spune ca profesioniștii din sanatate se afla sub un asalt mediatic iar presa este considerata principalul vinovat pentru modul in care imaginea medicilor s-a degradat in ochii cetațenilor. Colegiul subliniaza ca profesioniștii trebuie, in condițiile scaderii de personal și a unui…

- Existența partidelor maghiare din Romania - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei. Organizația condusa de Alexandru Cumpanașu reacționeaza la solicitarile formulate de cele trei partide in legatura cu așa-zisul Ținut Secuiesc și solicita in instanța…

- Razele nocive ale soarelui, o demachiere necorespunzatoare, produsele de ingrijire nepotrivite etc – toate acestea constituie factori care pot contribui la imbatranirea prematura a tenului. Iata insa cum poți sa eviți acest lucru, cu ajutor de la specialiști. Citește și: 10 pași pentru un ten sanatos…

- Compania Raytheon a primit din partea Pentagonului un contract pe 2 ani in valoare de circa 634 milioane dolari pentru productie si furnizare de sisteme de rachete aer-aer cu raza medie de actiune (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles - AMRAAM), printre cumparatorii acestora fiind si Romania, informeaza…

- Multumita experientei si prestigiului academic acumulat in cei 5 ani de existenta, Catedra Internationala Onorifica 'Jean BART' in sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (CIO-SUERD), proiect fondat in anul 2012, in parteneriat cu Academia Romana si cu amabilul sprijin al Ministerului Educatiei,…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis, marti, AGERPRES, acest tip de activitati "in oglinda" intre politiile celor doua state s-au desfasurat in perioada sarbatorilor de iarna din ultimii 7 ani.In zilele de 26 si 29 decembrie, pe teritoriul Bulgariei, in zona de frontiera cu Romania,…

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara opinia Comisiei de la Venetia asupra modificarilor aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei. „Domnule presedinte, Consiliul Europei este angajat…

- Tot mai multe familii din Romania, deși muncesc, nu iși permit sa investeasca in dezvoltarea educaționala a copiilor. Problema nu poate fi eliminata imediat, ci pas cu pas, pornind de la principiile și practica educației celor mai mici. In acest context, orice ajutor este important și trebuie valorificat.…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.

- Maeștrii avocaturii din Bruxelles susțin ca modificarea legilor Justiției nu reprezinta decat recuperarea ”slabiciunilor sistemului hibrid penal din Romania”. In opinia specialiștilor din UE aducerea Parchetului sub autoritatea Ministrului Justiției ar rezolva doar parțial problema democratizarii procedurii…

- Pentru cei care locuiesc in mediul rural sau au o casa de vacanța undeva la munte, achiziționarea unei centrale termice care funcționeaza pe baza de lemne este prioritara. Nu numai ca se asigura in acest fel caldura atat de mult necesara, dar in același timp se face și o investiție profitabila in viitor.…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) si Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) acuza Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor Publice ca actioneaza deliberat pentru disparitia medicamentelor ieftine de pe piata din Romania si pentru distrugerea…

- Cristi Chivu, alaturi de Adelina și de cele doua fiice ale lor, a venit pentru cateva zile, in Romania. Și, pare-se, a inceput deja sa se rasfețe cu bucuriile pe care le poate oferi Capitala.

- Peste 65% dintre angajati obisnuiesc sa lucreze peste program, de cele mai multe ori din cauza volumului ridicat de munca si a lipsei de personal, arataa datele unui studiu realizat in perioada iunie - august 2017 de compania de resurse umane MyHRLab. Alte motive pentru care angajaţii lucrează…

- Societe Generale, proprietarul BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania, se tranzactioneaza la bursa de la Viena la 42 de euro pe actiune, plus 5% fata de pretul din decembrie 2016, daca in calcul sunt luate si dividendele de 2,2 euro pe actiune distribuite din profitul pe 2016. Pe…

- 'CNMR denunta orice forma de exprimare conflictuala in aceasta zi a unirii si nu a dezbinarii nationale si rugam toti romanii sa nu se lase angrenati in abordari instigatoare cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale. Universitati, mediul de afaceri, sindicate, organizatii profesionale, ONG-uri sau…

- Evenimentul va avea loc la sediul din Copou al Camerei de Comert pe 13 decembrie, incepand cu ora 11 iar invitatii la acest dialog sunt: Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania si Raluca Tudor-Petcu, expert Comercial in cadrul Ambasadei. Mentionam faptul ca pe 21 septembrie a.c, Acordul Economic…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat mai multe perchezitii in Romania si Spania pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor, se arata…

- Tineretul Național Liberal Focșani (TNL Focșani) organizeaza miercuri, 29 noiembrie, o acțiune de donare de sange la care sunt invitați toți cei care vor sa contribuie la o serie de acțiuni pentru persoanele defavorizate. Bonurile de masa obținute de tinerii liberali vor fi convertite in alimente, legume…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de…

- Comisia Europeana urmeaza sa-si elaboreze, in lunile urmatoare avizul final privind conditionalitatile ex-ante pe care Romania trebuie sa le indeplineasca, iar in functie de situatia acestora executivul comunitar va putea fie sa declare obligatiile tarii indeplinite, fie sa se intrepte spre suspendarea…

- Se estimeaza ca dintre cele 700.000 de decese anuale la nivel global, datorate strict rezistenței antimicrobiene, 25.000 au loc in Europa, cu un cost de 1,5 mld euro pe an. Rata mortalitații datorata RAM poate fi semnificativ ameliorata, insa necesita atenție și coerența decizionala„arata Senatorul…

- Cea mai ampla campanie de educație ecologica și mediu din Romania, „EcoAtitudine (2010 –2020) = Responsabilitate, Informatie, Actiune” a ajuns la finalul ediției cu numarul 8, dupa un maraton de mai bine de noua luni in slujba unui mediu sanatos. Premierea caștigatorilor din Argeș, școli și administrații…

- Este vorba intr-adevar despre un fenomen meteo care va lovi Romania curand, insa intrebarea fireasca este daca este o coincidența sau o gluma bine pusa la punct, referitoare la șeful PSD. Ca sa lamurim acest aspect i-am contactat pe meteorologii ANM cu scopul de a afla cine da numele acestor…

- Companiile care iși motiveaza salariații prin tichete valorice se declara in proporție de 96% mulțumite și foarte mulțumite de sistemul de tichete, pe care il apreciaza pentru ca este ușor de implementat și aduce beneficii importante. Patru din cinci angajatori care acorda tichete valorice…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), așa cum a relatat Jurnal TV. Acesta susține ca liderul PD a facut un demers…

- Brandul Gerovital se extinde cu cinci noi produse de ingrijire a fetei Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice cu sediul central la Cluj-Napoca, continua sa dezvolte portofoliul si lanseaza o noua gama sub umbrela brandului Gerovital – H3 Hyaluron C. Cele cinci noi produse de îngrijire…

- Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, care prevede trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și reducerea impozitului pe venit a intrat in vigoare. Ordonanța a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Ordonanța de Urgența a fost adoptata miercuri de…

- Leul iși continua deprecierea și a ajuns la cel mai slab nivel din ultimii 5 ani și 3 luni. BNR coteaza un euro la 4,6390 lei. Deprecierea monedei naționale vine in contextul in care Guvernul a adoptat, miercuri, modificarile la Codul Fiscal, intre care se numara trecerea contribuțiilor de la angajator…

- In municipiul Carei nu se poate dona sange. Buletin de Carei a semnalat acest aspect inca din anul 2011 dar cine sa fie interesat de acest aspect …neaducator de profit pentru factorii de decizie? Iata ca ne confruntam acum cu o situatie aparte in care un tanar are urgenta nevoie de sange in urma…

- Alexandru Ionița II n-a mai fost chemat de Cosmin Contra la echipa naționala. Fusese printre tricolori la precedenta acțiune, cand Romania a intalnit Kazahstan și Danemarca. Șumudica e de parere ca un astfel de jucator n-are de ce sa sa lipseasca de la prima reprezentativa. "Mare pacat ca n-a fost…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contract: aprox 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie, sa se efectueze…

- In perioada 6-10 noiembrie are loc o ampla campanie nationala de donare de sange organizata in 10 orase ale tarii de Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti. Spitalele din Romania au mare nevoie de sange, iar tu poti fi unul dintre salvatori. Iti va prinde bine si tie din mai multe puncte…

- Sistemul de sanatate din Romania nemultumeste pe toata lumea: pe medici. pe pacienti si mass-media, deopotriva. Sanatatea este subfinantata, motivatiile sunt putine, iar birocratia este naucitoare, plus ca resursele, si asa putine, sunt cheltuite ineficient. Acesta este diagnosticul pus de medicul Cristian…

- Ziua internaționala a Marii Negre este sarbatorita in fiecare an, la 31 octombrie. Aceasta este data la care, in anul 1996, cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra, document…

- Statele membre NATO se afla in pericol, in contextul in care Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit site-ului publicatiei Express, citate de Mediafax . Inaintea unei vizite oficiale in Japonia…

- Conform cifrelor oficiale, circa 30% dintre companii platesc angajatilor salariul minim pe economie, in unele situatii chiar mai putin, iar noile legi ale muncii au privat 1 din 3 din angajatii romani de un contract colectiv-negociat, arata un reportaj publicat de Euobserver și citat de ZF.ro.Guvernul…

- Un barbat a fost saltat duminica de catre polițiști direct de la inmormantare, informeaza Antena3. Acesta a fost dus la secția de poliție pentru a fi audiat in cazul dublului asasinat care a cutremurat Romania. Cei doi barbati impuscati sunt inmormantați astazi.Pana la aceasta ora, aproximativ…

- Ajungem sa consumam pesti care se hranesc cu pungi si reziduuri, sa nu mai vedem plaja de gunoaie si sa semnalam tot mai multe cazuri de delfini care esueaza pe tarmul romanesc. Iata semnalele de alarma trase de cercetatorii marini cu ocazia Zilei Mondiale a Marii Negre, care a fost sarbatorita, astazi,…

- „Micșorarea impozitului pe venituri, de la 16 la 10%, va avea un impact pozitiv larg. Spun aceasta fiindca nu este vorba doar despre impozitarea salariilor, in urma careia oamenii se vor alege cu mai mulți bani in buzunar. Avantajate vor fi și persoanele care obțin venituri din chirii, activitați agricole…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipaldquo; Constanta marcheaza astazi, de la ora 13:00, Celebrarea Zilei Internationale a Marii Negre.Ziua de 31 octombrie a fost declarata Ziua Internationala a Marii Negre la 31 octombrie 1996, cand cele sase tari riverane Bulgaria, Georgia,…

- Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unei finantari rambursabile de maxim 35 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii (BEI), credit ce va fi folosit exclusiv pentru realizarea unor proiecte de investitii in municipiul Oradea, urmand sa fie rambursat in 22 de ani, cu o perioada…

