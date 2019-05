Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru fanii telenovelelor. Frumoasa actrita, Marlene Favela, este insarcinata pentru prima data. Actrita care i-a facut pe romani sa se indragosteasca de ea cu rolul din telenovela "Pisica Salbatica" a dat marea veste pe retelele sociale.

- Nativul Berbec, pentru ca despre acesta este vorba, va trai cele mai speciale momente, iar anul acesta sarbatorile pascale vor fi si mai speciale pentru el, scrie spynews.ro. Citeste si Horoscop weekend 27-28 aprilie 2019. O zodie baga mana adanc in buzunar Nativul Berbec va afla chiar…

- Anca Serea este insarcinata pentru a șasea oara , iar vestea cea mare și absolut neașteptata a dat-o, in exclusivitate, in Revista Unica, insa am fost curioși sa aflam cum i-a spus soțului sau, Adi Sina, ca va deveni, din nou tatic. Anca Serea, in varsta de 38 de ani, se pregatește sa aduca pe lume…

- Mai este puțin și iși va intra din plin in cel mai frumos rol pe care il poate juca o femeie: cel de mamica. Flavia Mihașan sta ca pe ace, așteptand marele moment cand iși va imbrațișa fiul.

- Starul din „Fifty Shades of Grey”, Jamie Dornan, a devenit tata pentru a treia oara. Vestea a fost data de soția actorului, cantareata britanica Amelia Warner. Bucurie mare in familia lui Jamie Dornan , actorul care l-a interpretat pe Christian Grey in controversata serie „ Fifty Shades of Grey / Cinzeci…

- Bucurie mare in viata lui Philipp Plein. Celebrul designer urmeaza sa devina tata pentru a doua oara. Sau, cel putin, asta intelegem din cea mai recenta fotografie postata pe retelele sociale de iubita lui, Morgan.