- Dupa ce a acceptat ideea ca a esuat in a realiza Brexitul, Theresa May a anuntat vinerea trecuta ca va demisiona la 7 iunie si a declansat o cursa in cadrul Partidului Conservator pentru un inlocuitor al sau. Unii candidati au declarat ca intentioneaza sa renegocieze acordul pe care May l-a incheiat…

- Vremea extrema face ravagii in partea centrala si sudica a Statelor Unite. Sapte oameni au murit in urma ploilor abundente si a celor peste 80 de tornade produse in Missouri, Oklahoma si Iowa.

- Sute de medici staini iau in considerare sa renunte la Sistemul National de Sanatate (NHS) in semn de protest fata de faptul ca sunt taxati mii de lire pentru vize si asigurari de sanatate, pentru a putea lucra in Marea Britanie, informeaza The Guardian.

- O femeie din Marea Britanie a trecut prin momente teribile dupa nunta. Din cauza stresului provocat de eveniment, aceasta a inceput sa cheleasca. La doua saptamani dupa ce a spus DA, Michelle Wilson-Stimson a inceput sa observe ca a inceput sa-i cada parul. Ulterior, in decursul a cinci luni, femeia,…

- Parlamentul britanic, gazduit in Palatul Westminster, s-a vazut joi nevoit sa isi incheie lucrarile mai devreme fata de programul stabilit din cauza unor scurgeri de apa prin tavan, informeaza Reuters. Parlamentarii se aflau in plina de zbatere a politicii fiscale cand apa a inceput sa…

- Aceasta ancheta de opinie - care exclude Marea Britanie, ce urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) - confirma sondaje anterioare care arata o ascensiune a partidelor de extrema dreapta.Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) ar obtine cu sapte mandate mai multe decat cele…

- Dezastru! Vezi cum pot fi amendați parinții din cauza copiilor Dezastru pentru parinții din aceasta țara! In perioada 2017 – 2018, peste 230 de mii de parinti au fost amendati. Peste 230 de mii de parinti au fost amendati in Marea Britanie in perioada 2017 – 2018 pentru ca si-au luat copiii in concediu…

- Premierul britanic Theresa May ii va trimite o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului,programat pentru data de 29 martie 2019, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului...