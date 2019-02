Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in anul 2016. Calugarul, care avea permis de doar jumatate de an, circula cu viteza foarte mare la volanul unui autoturism Toyota Hilux cu volan pe partea dreapta. Barbatul a intrat intr-o depasire riscata si cand a revenit pe sensul de mers a pierdut controlul volanului si s-a…

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Iasi a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a produs un accident rutier urmat de moartea unei persoane. Ionut Mihalache a fost condamnat dupa patru ani de la comiterea faptei, el fiind gasit vinovat de infractiunea de ucidere din…

- Un sofer care a ucis un copil de 3 ani in timp care isi tinea propriul copil in brate la volan a fost condamnat definitiv vineri, 18 ianuarie, de magistratii Curtii de Apel Pitesti. In 2013, Ciprian Laurentiu Barbu a accidentat mortal un baietel in varsta de 3 ani. Politistii au stabilit ca accidentul…

- Cei patru criminali italieni care au ucis doi ciobani romani in 2017 au primit pedeapsa. Costel Cornel Calinciuc și Doru Olaru Constantin au fost ucisi pe un camp din Italia. N-au avut nicio șansa, fiind loviti in cap cu o bara de oțel, de cel puțin 15 ori.

- Un barbat de 33 de ani din judetul Alba i-a spart contul de Facebook iubitei sale, a copiat discutiile pe care le-a purtat cu alti internauti si le-a trimis mai multor utilizatori sau le-a postat direct, pe pagina tinerei.

- Prezentatorii au aratat valiza cu bani, a cantat fanfara, au curs confetti, dar omul nu a primit niciodata banii. Citeste si LISTA CASTIGATORI CATENA. S-au tras la sorti castigatorii celor 10 autoturisme DACIA Asta pentru ca numele lui a aparut din greseala, nu raspunsese la telefon,…

- Vyacheslav Baskakov a sters imaginile dupa ce acestea au inceput sa circule pe internet, potrivit The Guardian. El a declarat ca nu detine obiectele respective si ca s-a fotografiat cu ele in magazine de lux. Despre pantofi a spus ca „sunt itftini, dar par scumpi" deoarece le-a cusut catarame care par…

- Nadine Samuels, 27 de ani, din trupa M.O, va face 8 luni de inchisoare și i se va retrage permisul pentru 2 ani și 5 luni, pentru omorul unei femei intr-un accident.Femeia a provocat anul trecut un accident mortal.