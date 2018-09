Stiri pe aceeasi tema

- Rio Ferdinand, fost coleg cu Ronaldo la Manchester United, nu este foarte surprind de reacția lui Cristiano Ronaldo, care a dus la eliminarea sa in minutul 29 al meciului Valencia-Juventus, scor 0-2. FOTO Moment incredibil in Valencia - Juventus! Ronaldo a fost eliminat și a parasit terenul in lacrimi…

- Eliminarea suferita de Cristiano Ronaldo (33 de ani) in minutul 29 al meciului cu Valencia, prima in 154 de meciuri de Liga Campionilor si doar a saptea din cariera, a enervat-o la culme pe sora superstarului portughez. Katia Aveiro a fost prima care a reactionat, la cateva minute dupa...

- Duelul dintre portughezul Cristiano Ronaldo, 33 de ani, și argentinianul Leo Messi, 31 de ani, a acaparat fotbalul mondial in ultimii 10 ani. In perioada in care era legitimat la Manchester United, Cristiano Ronaldo era tachinat de colegii sai pe seama rivalitații cu Messi, dar portughezul avea mereu…

- Dupa ce au realizat poate cel mai neasteptat transfer al verii prin cumpararea lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) de la Real Madrid cu 105 milioane de euro, Juventus vrea sa il readuca in echipa pe Paul Pogba (25 de ani), potrivit Corriere dello Sport preluat de mediafax. Francezul a plecat…

- Presa din Italia anunța interesul celor de la Juventus Torino pentru starul lui Manchester United și al naționalei Franței, Paul Pogba. Aducerea cvintuplului caștigator al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo, nu pare suficienta pentru campioana Italiei. Tuttosport afirma ca Paul Pogba este aproape…

- Fostul coleg de la Manchester United al lui Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, nu a ramas imun la transferul verii. Chiar daca nu se apropie de mutarea verii 2017: Neymar la PSG pentru 220 de milioane de euro, transferul lui Ronaldo la Juventus a lasat ecou, relateaza mediafax.Giggs este de parere…

- Fostul coleg de la Manchester United al lui Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, nu a ramas imun la transferul verii. Chiar daca nu se apropie de mutarea verii 2017: Neymar la PSG pentru 220 de milioane de euro, transferul lui Ronaldo la Juventus a lasat ecou.

- Luni, actiunile erau cotate la 0,65 euro unitatea, iar joi au inchis la 0,82 euro. Numai joi, actiunile au crescut cu 11,9 la suta. Acest nivel, de 0,82 euro, nu amai fost atins din februarie. Informatiile privind iminentul transfer al lui Ronaldo au fost alimentate, joi, de fostul presedinte…