Nu se mai face X Factor la Antena 1? Nu se mai face X Factor la Antena 1? X Factor nu va mai continua la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel suna zvonurile care circula de ceva vreme in lumea media. Dupa opt ani in care productia s-a luptat pentru audiente cu Vocea Romaniei, este posibil ca formatul, care se bucura de mare succes in alte tari, sa nu mai fie difuzat in Romania. Reprezentantii postului Antena 1 au specificat ca un nou sezon este improbabil a avea loc anul acesta. “Avem in continuare licenta show-ului insa nu va putem spune in acest moment daca vom mai face X Factor la Antena1”, au declarat reprezentantii postului TV… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

