Nu se mai face miting electoral. PSD a făcut anunțul "Nu va mai fi miting PSD astazi (duminica - n.red.) la Focsani. Vad ca liberalii se sperie atat de usor, le e frica de un miting al unui competitor. Ii lasam in pace. Noi facem campanie electorala", a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul campaniei PSD in Vrancea, deputatul Nicusor Halici. ALDE și UNPR au urmat gestul PSD-ului ALDE și UNPR au urmat gestul PSD-ului

Duminica dimineata, atat liderii ALDE Vrancea cat si ai UNPR Vrancea au confirmat pentru AGERPRES ca nici partidele lor nu vor mai face miting electoral in cursul acestei zile, la Focsani. "UNPR nu face niciun miting. Pe noi mai mult ne interesa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

