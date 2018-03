Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul se afla duminica dupa-amiaza sub o atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative de polei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in alte noua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din…

- „Am facut cunoștința atunci cu un om modest, simplu (…) Avea in picioare ciorapi și sandale, era imbracat cu camașa alba și geaca din imitație de piele“. Este descrierea pe care o face Cozmin Gușa – pe atunci secretar general al Partidului Democrației Sociale din Romania – intalnirii din anul 1999 cu…

- Eveniment de exceptie, gazduit luna aceasta de Colegiul National „Mihai Eminescu”. Duminica, 18 martie, in amfiteatrul colegiului buzoian va concerta in premiera absoluta violonistul Alexandru Tomescu. Potrivit reprezentantilor liceului, muzicianul si-a exprimat dorinta de a sustine un concert in fata…

- • „Viento” este primul single al celebrului italian O buzoianca in primul clip al celui mai spectaculos miliardar de pe planeta. Este vorba despre frumoasa Corina Chivu si de celebrul Gianluca Vacchi, cel care, mai nou, s-a lansat pe piata cu primul sau single „Viento”. Gianluca, supranumit „miliardarul…

- Proiecte de peste 1,5 miliarde lei alocati Buzaului prin Programul National de Dezvoltare Locala, la care se adauga 53 milioane euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala, dar si penitenciarul de la Unguriu si o noua centura ocolitoare pentru municipiul Buzau, acestea sunt investitiile de care…

- Atat spitalul cat si autoritatile administratiei publice locale nu au avut si nu au o strategie privind obiectivele urmarite in externalizarea serviciilor de paza, catering si a celor de analize medicale si imagistica. Este concluzia auditorilor Camerei de Conturi Buzau in urma actiunii de audit desfasurate…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a restrans numarul judetelor care se afla miercuri sub avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ger, viscol si ninsori. Miercuri, in intervalul 11:00 – 20:00, va fi in vigoare Codul portocaliu de vant puternic si ninsoare puternic viscolita in sase judete,…

- Asa cum era, practic, de asteptat, gruparea din jurul Companiei de Apa a facut tot ce i-a stat in putinta pentru ca Adunarea Generala a Actionarilor, care trebuia sa aiba loc marti la pranz, sa nu se desfasoare, castigand, astfel, aproape o zi pentru a studia posibilitatile legale si a trage sforile…

- Schimbare-surpriza la varful Inspectoratului Teritorial de Munca: Gabriel Constantin Gheorghe a fost numit inspector-sef interimar, pe o perioada determinata, respectiv din 26 februarie si pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post. Gabriel Gheorghe a fost, pana la numirea sa ca sef…

- Doi inculpati din dosarul „Mita pentru permise” au primit vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Este vorba despre instructorul auto Gheorghe Bratila si Adrian Botezatu, agent examinator la data faptelor. Primul a fost condamnat la 3 ani si jumatate inchisoare cu executare…

- Pronunțare amanata in cazul fostului primar Constantin Boșcodeala, judecat pentru abuz in serviciu intr-un dosar deschis in 2014. Instanța a amanat pronunțarea pentru 1 martie, in urma concluziilor depuse de inculpați, in vederea studierii acestora, informeaza Opinia Buzau. Dosarul „Orizont” se afla…

- UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

- UPDATE Traficul este in continuare blocat in zona accidentului din cauza ca autoutilitara implicata nu poate fi scoasa de pe sosea. Inca un accident rutier pe drumul spre Braila, din cauza carosabilului alunecos.Traficul este blocat pe DN 2B la intrarea in Bentu dinspre Galbinasi, dupa ce o autoutilitara…

- Inca un accident rutier pe drumul spre Braila, din cauza carosabilului alunecos.Traficul este blocat pe DN 2B la intrarea in Bentu dinspre Galbinasi, dupa ce un TIR s-a izbit de o autoutilitara care circula in aceeasi direcție. In urma coliziunii, soferul tirului a ramas incarcerat. Imagine arhiva.…

- Alaturi de celebra sa mama si de sora sa formeaza o adevarata familie de artisti. Este vorba despre pictorul Mihai Lupu Calota, fiul celebrei interprete de muzica folclorica Floarea Calota si fratele actritei Ioana Calota. Artistul va expune joi, 22 februarie, de la ora 15,00, la Galeriile de Arta „Ion…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, de loc din Botosani, dar stabilit pe langa Ramnic, s-a crezut Spiderman, insa acum va da socoteala in fata legii. In week-end, profitand ca nu se lucreaza, individul a patruns in incinta unei croitorii din Rm. Sarat de unde a sustras mai multe bunuri pe care intentiona…

- Asa cum a promis anul trecut, conducerea SJU Buzau a decis sa angajeze medici pe perioada determinata la Centrul de Sanatate multifunctional Parscov, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la inceputul acestui an: un post de specialist in Obstetrica-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L.…

- ,,Intr-un an de zile, Romania nici macar nu a stat pe loc, in anumite domenii de activitate a facut un regres substantial”, este concluzia presedintelui organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu, care, alaturi de prim-vicepresedintii Erland Cocei si Ionut Iuga,…

- Teoretic, Buzaul nu duce lipsa de tineri care ar putea, in mod firesc, sa constituie o baza solida de selectie pe piata fortei de munca. Practic, insa, angajatorii nu prea au de unde sa faca selectia, pentru ca, cei mai multi nu au calificare, dar mai trist este ca nu au nici macar 8 clase […] Articolul…

- Un adolescent de 17 ani din Braila este cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce a injunghiat cu un briceag doi tineri, impotriva lui fiind dispusa masura controlului judiciar pentru o perioada...

- • Fotbalistii lui Timis si Tudose, la primele meciuri amicale Echipa de fotbal a SCM Gloria Buzau, lidera clasamentului in Liga a 4-a la finalul turului, are o activitate intensa pe piata transferurilor, reusind pana acum o campanie impresionanta. La echipa condusa de George Timis si Vasile Tudose au…

- La finalul anului 2017, in evidentele Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala se aflau aproape 2.300 de mamici, beneficiare ale indemnizatiei de crestere a copilului. De la 1 ianuarie 2018, aceasta are o limita minima de 1.250 de lei, in crestere de la 1.232 de lei. Daca anul trecut indemnizatia…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate miercuri in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti in dosarul ce vizeaza vanzarea de electrozi fabricați in China…

- Primarul Constantin Toma a avut ocazia sa vada cu ochii lui cum funcționeaza platforma electronica de management educațional – implementata pana in acest moment in șase licee și școli generale din municipiu -, dar sa și afle parerea utilizatorilor acesteia, pe parcursul vizitei pe care a facut-o, la…

- „La data de 31 ianuarie, politistii din Buzau, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Judecatoria Buzau, efectueaza 30 de perchezitii în judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si în Bucuresti, la domiciliile a trei persoane si…

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- • Trupa buzoiencelor Andreea Runceanu si Patricia Cimpoiasu a scos pe piata piesa „Perfect” Se spune ca dragostea dureaza maximum trei ani. Si totusi, care este formula pentru o dragoste adevarata? O regasiti sigur in noul clip, in povestea muzicala semnata Amadeus, trupa din care fac parte si buzoiencele…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- NEWS ALERT Vine gerul! Vezi harta altertelor meteo Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM De luni ora 11.00 pâna la ora 20.00, este cod galben de intensificari ale vântului si ninsori viscolite…

- Un nou protest firav al buzoienilor a avut loc, sambata seara, in Piața Dacia, ce este drept, pe o vreme deloc prietenoasa unor asemenea acțiuni. Astfel, aproximativ 50 de manifestanți s-au strans, in jurul orei 18,00, in centrul municipiului, intr-o atmosfera ce a semanat cu una clandestina, produsa…

- Pe adresa Clubului Sportiv Orașenesc Cugir a sosit o adresa din partea Federației Romane de Box prin care i se comunica faptul ca sportivul Matean Ioan Andrei a fost convocat (premiera pentru actuala secție de box), la centrul Național de Pregatire Olimpica Sportiva de la Braila. Elev in clasa a IX-a,…

- Galleria Mall organizeaza, duminica, 21 ianuarie, in intervalul orar 14,00-16,00, o noua petrecere dedicata copiilor și parinților. Amatorii de distracție sunt așteptați la etajul Galleria Mall, unde organizatorii, avand ca partener echipa Events’INA, vor da startul dansului și distracției – jocuri…

- Peste 10.000 de consumatori au ramas fara curent electric in judetele Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, Prahova si Harghita. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte. In judetul Arges,…

- Social-democratii buzoieni s-au aflat printre cele zece organizatii PSD din tara care au dat peste cap unul dintre planurile lui Liviu Dragnea de inlaturare a premierului Mihai Tudose, respectiv motiunea de cenzura, privita ca o varianta de lucru in cazul in care primul-ministru ar fi refuzat sa demisioneze.…

- Mihai Tudose demisioneaza. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului. Mihai Tudose a anunțat ca demisioneza, dupa ce in CEx s-a votat retragerea sprijinului pentru premier. Votul a fost secret. Premierul…

- Confruntat cu o zi de foc in care PSD decide soarta Guvernului, Mihai Tudose se trezeste ca primeste noi critici, in scandalul iscat de declaratiile sale vizavi de Casa Regala si Palatul Elisabeta. Aflat dupa gratii, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu face o analiza transanta pe Facebook, in care…

- Fostul deputat de Buzau Erland Cocei, in prezent prim-vicepreședinte al PNL Buzau, a preluat, cu caracter interimar, și conducerea organizației municipale a Partidului Național Liberal. Numirea lui Cocei a fost decisa joi seara, in ședința Biroului Permanent Județean, unde s-a discutat reorganizarea…

- Un tanar de 25 de ani este anchetat de politisti dupa ce a fost surprins de oamenii legii intr-un parc in timp ce se pregatea sa se drogheze cu o substanta vegetala de culoarea verde, cel mai probabil marijuana.

- Suporterii echipei feminine de handbal de la SCM Gloria Buzau vor avea ocazia sa-și susțina favoritele in cel mai greu meci din deplasare al sezonului. Grație unei sponsorizari primite din mediul privat, clubul a reușit sa asigure pentru cei mai infocați fani, și nu numai, o deplasare gratuita la Constanța,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a adus o serie de modificari la „Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Jocurilor de Baraj pentru Promovarea in Liga 3”. Principala noutate o reprezinta faptul ca, pentru tragerea la sorti, au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in…

- Pe 8 ianuarie 2018, la nivelul unitatilor din organica Brigazii 282 Infanterie Mecanizata Unirea Principatelor din garnizoanele Focsani, Galati si Braila, s-au desfasurat ceremonii militare si religioase ce au marcat deschiderea anului de instructie 2018. Comandantul Brigazii 282 Infanterie…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Pentru ca PSD Galati nu mai misca nimic de la alegeri, nimeni n-a mai facut nicio declaratie politica, iar de conferinte de presa sau comunicate nici vorba, comunicarea acestui partid in teritoriu fiind inexistenta cu desavarsire, USR Galati impreuna cu USR Braila s-au hotarat sa le dea o mana de ajutor…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Modificarea legilor justitiei, dar si schimbarile Codurilor penale i-au scos pe magistrați in strada. Luni seara, pe treptele Curtii de Apel, are loc un protest in tacere la care participa aproximativ 500 de magistrati din Capitala. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si…