- Scandalul cu Ana Baniciu, cu care Smiley s-ar fi aflat in tatonari chiar cand se afla in vacanța cu Gina Pistol, a fost un semn de intrebare pentru mulți. Oare a adus acest episod la o clatinare a relației lor? Se pare ca... nu!

- Nicole Cherry marturisea in urma cu ceva timp ca nici nu vrea sa auda de casatorie. Ei bine, chiar daca nu a ajuns inca la acea etapa din viața ei, Cireșica s-a pozat alaturi de un tanar misteris de care este foarte indragostita.

- Initial, pacientul a fost consultat in Unitatea de Primire Urgente (UPU). Victima le-a povestiti medicilor ca facea furaje la o microferma si si-a prins antebratul intr-un utilaj agricol. „Pacientul cu amputatie posttraumatica prin smulgerea antebratului stang a fost internat pentru tratament pe sectia…

- Doi ani de zile a vandut un tanar din Cluj adeverințe medicale false. Afaceristul de ocazie a fost prins de polițiști, dupa ce zeci de elevi și-au motivat absențele la școala cu documentele prețioase. Luni, 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au facut…

- A luat o pauza muzicala și s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe viața ei personala și bunastarea ei mentala. Duminica, insa, a decis ca e timpul pentru o prima apariție oficiala dupa perioada de șase luni pe care și-a petrecut-o in tacere. Mac Miller și Ariana Grande la petrecerea…

- Modelul și soțul ei se pregatesc de nunta! Fiica celebrului manelist Florin Salam, Betty și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. Judecatorii au aprobat cererea depusa in urma cu o luna de tatal fetei. Cantaretul de manele a solicitat instantei sa…

- De ce nu s-a casatorit Diana Matei pana acum, deși traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Marian, de 16 ani. Cei doi se ințeleg de minune, insa din cauza unor evenimente neplacute, aceștia nu au putut face nunta. Diana Matei și iubitul sau sunt deciși sa faca in sfarșit pasul cel mare.…

- Politistii rutieri au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum si in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Florin Salam a postat un mesaj pe pagina sa de facebook, unde a etichetat-o și pe iubita lui, Roxana Dobre, cea care i-a daruit doi copii. In ultimul timp, cei doi au avut cateva probleme, pe care, aparent, le-ar fi rezolvat, insa se pare ca lucrurile nu sunt chiar roz in viața artistului.

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fata de un tanar din Mehedinti, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeasi localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public.

- Americanii s-au confruntat cu inca un episod armat deosebit de violent, produs intr-o unitate de invatamant. Au fost 17 vieti curmate de ploaia de gloante declansata, miercuri, de un tanar de doar 19 ani, despre care autoritatile din Florida au confirmat ca fusese elev al liceului in care a produs dezastrul,…

- La 50 de ani, Pamela Anderson arata inca foarte bine. S-a indragostit de Adil Rami, fundașul lui Marseille, in mai 2017, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo). Nu i-a interesat ca el este cu 18 ani mai tanar. "El nu prea vorbește engleza, iar eu nu prea vorbesc franceza. Avem insa limbajul…

- Anunt apocaliptic venit de peste Ocean. Se pare ca americanii se pregatesc sa atace Coreea de Nord, iar razboiul este iminent. Administratia Donald Trump incepe sa analizeze din ce in ce mai mult posibilitatea lansarii unui atac preventiv impotriva Coreei de Nord, a afirmat, in Senatul Statelor Unite,…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Darcey Kelly are doar 19 ani dar trece printr-o adevarata drama. Tanara sufera de 3 ani de un sindrom ereditar datorita caruia i se disloca articulațiile la cel mai mic efort, acesta boala se numește sindromul vascular Ehlers-Dantos. Din cauza acesteia, articulațiile ei se disloca de pana la 20 de ori…

- Tanara care in noaptea de marti/miercuri si-a impuscat accidental in cap iubitul politist ar putea fi audiata in cursul zilei de joi, 1 februarie 2018. Fosta sotie a politistului este extrem de retinuta in declaratii.

- Subsemnatul Nedelcu Ion Alexandru cu domicilul in Targoviste, doresc sa-mi cer public scuze pentru evenimentul din data de 02.05.2014 petrecut Post-ul Scuze pulice ale unui tanar, pentru un incident petrecut intr-un spațiu public apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Crima intr-un oras din Germania! O romanca in varsta de 37 de ani, Maria Mirela, a fost gasita moarta in apartamentul ei. Autoritatile au descoperit cadavrul marti si si-au dat seama imediat ca e vorba de o crima.

- Un cantaret britanic in varsta de 24 de ani, laudat de critici pentru debutul sau cinematografic din 2017, l-ar putea inlocui pe actorul Daniel Craig (49 de ani) in rolul agentului 007, potrivit unui membru al echipei de productie.

- Un șofer de 34 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins conducand sub influența alcoolului si fara a detine permis de conducere. Trebuie spus, fara intentia de generalizare, ca multe dintre accidentele rutiere grave sunt produse de șoferi care se urca bauti la volan. S-a intamplat pe 17 ianuarie,…

- A declarat acum nu foarte mult timp ca nu e in cautarea dragostei. Insa, judecand dupa cele mai recente fotografii surprinse de paparazzi, actrița a gasit din nou calea spre iubire! Sharon Stone are un nou iubit mai tanar decat ea! Sharon Stone are un nou iubit Surpriza pentru fanii actriței! Sharon…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un an, timp in care au reușit sa țina totul secret. Cu toate acestea, cei doi au fost surprinși plecand impreuna in Thailanda, acolo unde inca se afla, inca, in vacanța, și au avut un motiv bine intemeiat…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni ca Gina Pistol și Smiley se iubesc și sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre ei nu a dorit sa confirme acest lucru și, probabil, nu o vor face prea curand. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un…

- Cu mai puțin de doua saptamani inainte de data fatidica de 15 ianuarie, vedeta The Cranberries a fost fotografiata in New York impreuna cu iubitul ei mai tanar, Ole Koretsky, membru al trupei rock D.A.R.K., cu care Dolores O’Riordan colabora in ultima vreme. Intr-o fotografie publicata de Ole pe Instagram,…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Dupa ce a primit o palma zdravana de la viata atunci cand sotul i-a cazut din picioare pe scena si i-a murit in brate, acum destinul i-a suras din nou! O cunoscuta actrita si prezentatoare TV s-a casatorit, in secret, cu iubitul mai tanar cu 11 ani.

- Dacia, cel mai important brand romanesc din industria auto, avand o istorie bogata in spate, i-a fascinat și pe mulți internauți. Chiar daca Dacia s-a reinventat prin Logan sau Duster, exista multi pasionati care si-ar dori ca uzina de la Mioveni sa mearga cu designul la nivelul urmator. Drept urmare,…

- Ne așteptam sa aflam detalii despre nunta anului 2018, eveniment deja anunțat de Ricky Martin ca ar avea loc in urmatoarele luni, și, iata ca, am fost luați prin surprindere de declarația artistului facuta pentru E!News, la premierea filmului The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.…

- Ricky Martin s-a insurat cu iubitul lui, Jwan Yosef, artistul portorican a conformat ca a oficializat relația pe care o are cu artistul plastic sirian. Cantarețul a confirmat ca au semnat toate documentele care trebuiau semnate, au schimbat juraminte și mai urmeaza doar sa faca petrecerea, scrie E!…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Prima sotie a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de 3 ani, cu cunoscutul actor și producator de film Jeffrey Greenstein. Intr-un interviu pentru primul numar din 2018 al revistei OK! Magazine, Alexandra vorbește pentru despre iubitul sau și despre relația…

- In ultimele luni au circulat o serie de zvonuri cum ca povestea de dragoste dintre Shakira si Gerard Pique ar fi ajuns la final. Acum, cei doi au fost filmati din nou in public, iar gesturile lor spun totul despre ce se intampla intre ei.

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- Anul acesta, a fost unul in care s-a simtit din plin implicarea Statelor Unite in agitatia politica de la noi. America a tras de maneca politicienii care incearca sa schimbe legile Justitiei si a convins Guvernul sa cumpere de peste Ocean rachete de miliarde de dolari.

- Cei doi parasit Bucurestiul inainte de Craciun si s-au retras intr-o destinatie exotica, unde se bucura din plin de momentele romantice. Daca zilele trecute cei doi postau fotografii de pe plaja, dar intotdeauna separat, iata ca a fost facuta publica si mult asteptata imagine! Au lasat la…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…