- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, informarea de vreme deosebit de rece, valabila pentru intreaga tara. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, si care va intra in vigoare joi, la ora…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei; Zone afectate: conform textului;…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara. Incepand de…

- In intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15, meteorologii au emis cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei. In perioada menționata, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara. …

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru București și 14 județe. Administrația Naționala INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei; Zone afectate: conform textului; In…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 20-03-2018 Ora : 15:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20 martie, ora 15 – 22 martie, ora 10 Zonele afectate : conform textului Fenomene : vreme deosebit de rece, precipitații in general…

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov – Bucuresti.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Prima a intrat în vigoare astazi, de la ora 13:30 și expira mâine, la ora 20. În intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare în cea mai mare parte…

- ANM a emis, luni, noi avertizari cod galben de ninsoare, polei si frig in toata tara. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada. De luni ora 13.30 pana marti ora 20 se vor inregistra precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari ale vantului si vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare nowcasting Cod galben de vant, valabila pe durata urmatoarelor ore in judete din zona Olteniei. Potrivit meteorologilor,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod portocaliu pentru intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00. Fenomene vizate: precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, temporar…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-03-2018 Ora : 14:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- Meteorologii anunta prelungirea avertizarii codului portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade, izolat mai coborate, sub minus 25 grade. Administratia Nationala de Meteorologie anunta…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codurile portocaliu si galben, fiind asteptate temperaturi extrem de scazute si ninsori in mai mult de jumatate de tara. COD GALBEN, in 27 februarie, in intervalul 10.00-18.00 sunt asteptate ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codurile portocaliu si galben, fiind asteptate temperaturi extrem de scazute si ninsori in mai mult de jumatate de tara.Citeste si: Descoperire SOC pe un santier, in apropierea unui sediu de Politie: Autoritatile din Neamt au intervenit…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Vremea extrema face ravagii in Romania! Autostrada A2, Bucuresti – Constanta va fi inchisa astazi. Potrivit Romania TV, ar fi vorba despre tronsonul dintre kilometrul 220 si 160, pe sensul catre Capitala. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina.Capitala…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a ieri, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de frig, in urmatoarele zile, valabil in peste jumatate de tara, care vizeaza și județul Brașov. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in interval 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, vor fi temperaturi foarte scazute, atat noaptea,…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis, recent, o avertizare meteo de vreme rea. Potrivit acesteia, urmeaza cateva zile in care țara noastra va fi afectata din plin de un curent de aer siberian care va face ca temperaturile sa scada extrem de mult. De duminica, 25 februarie,…

- Cod galben de ger incepand de duminica; de luni va intra in vigoare un cod portocaliu de ger in Eveniment / In intervalul 25 februarie, ora 06.00 – 01 martie, ora 10.00, intreaga țara se va afla sub atenționare de cod galben de frig, informaza reprezentanții ANM. Valul de frig va cuprinde…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod galben de frig, care vizeaza toata tara si care intra in vigoare duminica dimineata, la ora 03.00, fiind valabila pana pe 1 martie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, valul de frig va cuprinde treptat toata tara si…

- Incepand de duminica dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ger, valabila in toata țara. Meteorologii anunța ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în toata țara și va deveni în general închisa. În aceasta noapte, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și în nordul țarii, precum și în zonele de deal și de munte din rest. Acestea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori și vânt ce intra în vigoare mâine, la ora 6 și expira luni, la ora 4 dimineața. În intervalul menționat în sudul și în estul Munteniei, precum și în cea mai mare parte a Dobrogei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo valabila si pentru zona montana a judetului Prahova. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura In intervalul menționat, la altitudini de peste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic, valabila pe parcursul zilei de miercuri, la nivelul intregii tari, insa cu preponderenta in sudul Banatului si in zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic, valabila pe parcursul zilei de miercuri, la nivelul intregii tari, insa cu preponderenta in sudul Banatului si in zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Potrivit meteorologilor, miercuri pana…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 2-4 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. Vezi cum va fi vremea pana pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cu putin timp in urma o informare meteorologica de vreme rea valabila intre 20 ianuarie, ora 15 si 21 ianuarie, ora 06.Fenomene vizate sunt: ploaie, lapovita si ninsoare si vant moderat in Muntenia si Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru aproape jumatate de tara, valabila de marti, ora 17.00, si pana miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ninsori, lapovița și de vant puternic. Fenomenele meteo vor afecta regiunile vestice și apoi vor cuprinde mare parte a țarii, incepand de marți dupa-amiaza. Meteorologii avertizeaza ca incepand de marți, ora 12, și pana miercuri, ora 20,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila pentru județele din Transilvania, Oltenia și sudul Banatului. Meteorologii se așteapta la intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și depunerea unui strat consistent de zapada. Administrația Naționala…

- Drumarii actioneaza cu utilaje pentru curatarea carosabilului. Politistii le recomanda soferilor, pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Cum va fi vremea in weekendul 12-14 ianuarie. ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00. Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. „In perioada imediat urmatoare vremea se schimba…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara. Potrivit meteorologilor, in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16, vremea se va raci semnificativ și sunt așteptate ninsori, lapovița și intensificari ale vantului. Administrația Naționala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vant, ninsoare si racire a vremii, valabila de vineri, ora 22.00, pana duminica, la ora 16.00. “Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte,…

- Informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este valabila pana in 14 ianuarie la ora 16:00. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire. ”Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13…