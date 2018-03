Stiri pe aceeasi tema

- Experții din Marea Britanie susțin ca un atac cibernetic de proporții ar putea distruge complet rețeaua electrica a statului insular, cauzand nesiguranța, revolte și, intr-un final, mii de morți. Cel mai important aspect care ar trebui ținut minte este ca un astfel de atac s-ar putea intampla oricand,…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va ontine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 (sambata, 22.00, ora Romaniei)…

- Experții din Marea Britanie susțin ca un atac cibernetic de proporții ar putea distruge complet rețeaua electrica a statului insular, cauzand nesiguranța, revolte și, intr-un final, mii de morți. Cel mai important aspect care ar trebui ținut minte este ca un astfel de atac s-ar putea intampla oricand,…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra , relateaza AFP si Reuters. "Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si…

- Parlamentarul clujean a facut apel la sentința și a cerut sa fie achitat. Luna aceasta, magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au respins demersul și au dispus menținerea primei decizii, scrie ziardecluj.ro. "(...)condamna pe inculpatul Nicoara Marius…

- Liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, a comentat decizia Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat repetat de a inregistra grupul de inițiativa privind desfașurarea referendumului pentru anularea sistemului mixt.

- ”Cetațenii ruși, acuzati de intervenție in alegerile din Statele Unite in 2016, nu au acționat in numele guvernului rus”, a declarat Vladimir Putin, intr-un interviu cu postul de televiziune NBC. SUA trebuie sa prezinte detaliile concrete despre acest caz, insa chiar șu așa cetațenii rușii nu vor fi…

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, potrivit Reuters.

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul procurorului…

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Atacul informatic impotriva a doua ministere germen, despre care s-a relatat miercuri, este 'in plina desfasurare', a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP. ''Acesta…

- Comisia Electorala Centrala a fost inștiințata despre faptul ca primarul municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, și primarul municipiului Balți, Renato Usatii, și-au dat demisia, noteaza Noi.md. Adresele cu privire la demisia celor doi edili au fost transmise CEC-ului pe 19 și 20 debruarie, de catre…

- Membrii delegatiei sportivilor rusi la JO de la Pyeongchang nu pot crede ca Alexander Kruselnitki, participant la curling, in proba de dublu mixt, s-ar fi putut dopa, informeaza Reuters."Este supid, iar Alexander nu e prost, asa ca nu pot crede", a declarat Serghei Belanov, antrenorul echipei…

- Casa Alba a amenintat Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie, potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP, scrie agerpres.ro.

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Claus Hjort Frederiksen, ministrul Apararii al Danemarcei, vede "urma ruseasca" in atacul cibernetic la scara larga prin intermediul virusului NotPetya (Petia, ExPetr) care, in vara anului 2017, a afectat grav, printre altele, sisteme informatice ale companiei daneze A.P.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Actualul presedinte al Federatiei Romane de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat in turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand Hotel din Bcuuresti. La primul tur de scrutin…

- Potrivit unor surse judiciare, avocatul Ingrid Mocanu care il reprezinta pe Vlad Cosma a depus plangere vineri la Parchetul General impotriva procurorilor Mircea Negulescu, Lucian Onea, Giluela Diaconu si Alfred Savu pentru compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta,…

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016, relateaza News.ro.

- Toate reactiile chimice si fizice ale organismului apar ca un raspuns al acestuia la sentimentele de frica pentru a face fata unui pericol iminent, de viata si de moarte. In cazul atacurilor de panica, organismul nostru supraevalueaza evenimentul prezumtiv periculos si transmite semnale exagerate…

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC. UPDATE Atacul a fost revendicat de ISIS Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost…

- Cu doar cinci luni inaintea Mondialului, autoritațile ruse au pornit o campanie de exterminare a cainilor și pisicilor de pe strazile celor 11 orașe-gazda ale turneului final. Rușii platesc milioane de ruble celor care omoara animalele! "Sunt 1,4 milioane de euro. Cu acești bani, ar putea captura, vaccina,…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman a castigat un al doilea mandat in fruntea statului, in urma alegerilor de sambata. El a fost votat de 52 la suta dintre alegatorii prezenti la urne. Contracandidatul sau, Jiri Drahos a obtinut doar 48 la suta din sufragii.

- „Multi ar astepta sa auda ca e vorba de geopolitica, dar nu e asta sau cu siguranta nu doar asta. Presiunile mari au inceput in momentul in care autoritatile au inceput sa vorbeasca despre Landromat, despre spalarea celor 22 de miliarde printr-o banca din Moldova, bani proveniti din Rusia", asfel de…

- Calin Popescu Tariceanu comenteaza situația din PSD, care a dus la schimbarea premierului Mihai Tudose. Intr-un interviu la Antena 3, șeful Senatului a criticat legaturile lui Tudose cu SRI și a denunțat implicarea „statului paralel” in deturnarea rezultatului alegerilor din decembrie 2016.„Nu…

- Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși puna…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- Fotbalistii Metalului Buzau au revenit de luni dupa-amiaza la antrenamente, cand au si efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Pe 1 februarie, campioana va pleca, pentru o saptamana, intr-un cantonament la Sarata Monteoru, iar pana la reluarea campionatului, programata pe 3 martie, Metalul…

- Exact ca si anul trecut cand au cantat in 5 ianuarie la Club 30, binecunoscuta formatie timisoreana ABRA incepe seria de concerte ale anului in curs cu un recital deosebit, evenimentul urmand sa se desfasoare de aceasta data la Reflektor Venue. Formatia infiintata acum 34 de ani in orasul nostru a cunoscut…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Videoclipul in care liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii le cere rușilor sa protesteze pe 28 ianuarie impotriva modului in care se organizeaza alegerile prezidențiale din Rusia a fost blocat de catre YouTube. „Da, ultimul videoclip cu apelul pentru proteste la 28.01 este inca blocat. Incercam sa…

- Gazprom a construit deja 650 de kilometri din gazoductul Turkish Stream, sau circa 35- din lungimea totala a acestuia, a anuntat seful monopolistului rus din domeniul gazelor, Alexey Miller. El a precizat ca anul acesta a fost foarte important pentru proiect, pentru ca a inceput construirea celor doua…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Inventivitatea romaneasca, „altoita” pe un act normativ facut prost, a dus la o situatie paradoxala la Galati, unde circa 150.000 de locuitori, adica jumatate din populatia urbei, au „fentat” taxa din care ar trebui sa fie asigurata curatenia orasului. Totul a pornit de la taxa de habitat introdusa…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Astronomii de la Universitatea din Indiana au descoperit ca misterioasele eclipse neperiodice ale stelei RZ Piscium pot fi explicate prin prezența unor nori rotativi din gaze și praf. Potrivit presupunerilor cercetatorilor, ele ar putea aparea din cauza faptului ca steaua distruge exoplaneții, care…

- „Domnul Brailloiu a avut o ieșire, va avea o plangere, pur și simplu m-a injurat nu vreau sa reproduc aici. Vom face plangere catre Biroul Permanent al Senatului, desigur vom cere sancționarea dumnealui. Domnul Brailoiu trebuia sancționat atunci pe loc. Au continuat desigur senatorii PSD pentru ca le…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Administratia Trump a acuzat in mod public Coreea de Nord pentru atacul cibernetic numit WannaCry, ce a paralizat mai multe spitale, banci si alte companii din mai multe state in luna mai a anului 2017.

- Coreea de Nord este "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul de tip ransomware WannaCry, din luna mai, in urma caruia au fost afectate companii si institutii publice din intreaga lume, potrivit unui oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters

- Administratia Trump a acuzat in mod public Coreea de Nord pentru atacul cibernetic numit WannaCry, ce a paralizat mai multe spitale, banci si alte companii din mai multe state in luna mai a anului 2017.

- SANSA… Pe final de an, Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii lista cu deputatii, primarii, viceprimarii si consilierii locali din judetul Vaslui care sunt cercetati de institutie si care ar putea scapa de dosarele de incompatibilitate si conflict de interese. Nu mai putin de 21 de fosti…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…