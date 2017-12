Stiri pe aceeasi tema

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al Banatului Iubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare. Prin mila lui Dumnezeu, insotiti de ingeri si de colindele noastre…

- “Atitudinea domnului Simon este necolegiala si generata de propria lipsa de interes in a se informa exact cu privire la ceea ce se intampla in Romania. Am facut constant informari in grupul nostru politic despre evolutiile din tara, iar acestea s-au aflat la dispozitia tuturor colegilor din celelalte…

- Farmaciile Sensiblu si Punkt, al doilea jucator pe piata retailului farmaceutic din Romania, au fost cumparate de Dr.Max, au anuntat ieri cehii de la Penta Investments. Dr.Max nu a cumparat doar lantul de farmacii Sensiblu si Punkt, ci tot grupul A&D Pharma care mai detine si distribuitorul Mediplus…

- "Eu am venit cu un scop anume care trebuie indeplinit, dus pana la capat. Eu vreau sa vedem unde e inmormantat și sa vedem daca e, intr-adevar, fara cap, cum zice dumnealui ca așa au circulat legendele la vremea respectiva. Și sa-l duc acasa sa-l inmormantez creștinește. Sa fim impacat cu lucrul…

- Duminica seara, patru concurente se vor lupta sa demonstreze ca merita titlul de Cea mai stilata femeie din Romania si marele premiu de 100.000 de lei, in cadrul show-ului „Bravo, ai stil!“ de la Kanal D.

- Romania a pregatit un nou elicopter SMURD care va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania, eveniment la care a participat și o delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…

- De ce se bulverseaza pur si simplu tot sistemul finantelor, pe cale sa se prabuseasca- odata cu economia- din cauza imposibilitatii aplicarii peste noapte a unor masuri care, in mod normal, au nevoie de cel putin un an pentru implementare? Dupa parerea mea, totul a pornit de la fortarea unei…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat si retinut, in cursul noptii, in Buenos Aires (Argentina), a anuntat Politia Romana.

- Un celebru lanț de farmacii din Romania va ajunge in proprietatea unor cehi. Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro, potrivit unor informatii ale…

- Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou caștigator! Ana Maria Calița a cucerit duminica seara aplauzele și laudele juraților, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea caștigatoare ”iUmor” 2017 și a unui premiu…

- Andrei Dobrin, un adolescent de 17 ani din Bistrita, a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv modelul masculin al anului. Tanarul a reusit in ultimii doi ani sa urce pe podiumurile celor mai celebre case de moda din lume, dupa ce a fost descoperit, intamplator, pe Facebook.

- A tinut-o ”ascunsa” pana acum, dar noi am gasit-o. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu iubita secreta a lui Valentin Luca, finalist la prima editie a show-ului “Romanii au talent”. Cel mai cunoscut barman de la PRO TV are o relatie cu Andreea, o tanara de…

- Ion Tiriac se afla si in acest an, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania, cu o avere estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul anterior. Doar patul in care doarme Tiriac are 16 metri patrati si este tapitat in totalitate…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a afirmat, intr-o postare, pe Facebook, de Ziua Nationala, ca a ramas in Romania "in ciuda evidentei ca toti artistii romani care s-au afirmat au facut-o plecand de aici", iar faptul ca tara sa astazi este "grav bolnava" nu il indeparteaza de ea ci ii starneste compasiunea…

- La aflarea vestii ce a cutremurat intreaga suflare a artistilor din Romania, unul dintre cei mai apreciti cantareti de muzica populara a suferit un adevarat soc. Printre siroaie de lacrimi, artistul a povestit, cu drag, momentele intense pe care le-a trait alaturi de regretata actrita Cristina Stamate

- Lupta in instanta a debutat prost pentru Gica Hagi, care a reclamat un ex-deputat PDL, pe motiv ca nu si-ar fi platit sederea la hotelul Iaki. Completul de judecata a respins plangerea fostului decar al nationalei! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, detaliile povestii…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- 5,1 miliarde de euro sunt la dispozitia Romaniei pentru infrastructura Comisarul european, Corina Cretu, si ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Foto: ec.europa.eu/romania România are la dispozitie peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructura Mare, iar…

- Lucrarile unuia dintre cei mai importanți artiști plastici romani contemporani se vor afla pe simezele Muzeului de Arta Timișoara in cadrul unei expoziții-eveniment in Romania. El este cel care a ilustrat cunoscuta serie de carți Jules verne, sau Cartea Zmeilor a lui Cartarescu.

- Tribunalul din Paris i-a dat castig de cauza lui Nadal, care va primi despagubiri in valoare de 10.000 de euro din partea fostului ministru. Roselyne Bachelot a fost acuzata de defaimare. In urma cu un an, Bachelot a spus in direct la TV ca absenta de sapte luni a lui Nadal a fost cauzata…

- Halit Ergenc, actorul principal din „Suleyman Magnificul”, a devenit un adevarat fenomen in Romania, iar fanii lui cei mai mari au avut ocazia sa iși vada idolul in „Patria mea ești tu” unde l-a interpretat pe Cevdet.

- In cel mai recent clasament britanic al universitatilor din intreaga lume exista o singura universitate din Romania situata in intervalul 401-500. Topul mondial a fost publicat miercuri, 8 noiembrie.

- Sambata, 4 noiembrie, cateva organizatii din Iasi le-au cerut iesenilor, moldovenilor sa iasa in strada pentru a sustine constructia autostrazii Ungheni - Iasi - Tg. Mures, care sa traverseze Romania de la est la vest.

- Adevarate averi au fost create pe spinarea naivilor, imediat dupa Revolutie, prin celebrele jocuri piramidale de tipul ”Caritas” ori ”Gerald”. Sute de mii de romani si-au depus economiile de-o viata in speranta ca vor castiga chiar si de opt ori mai mult, dar au ramas, intr-un final, cu buzele umflate.…

- Nu cred in hartii, dar au vrut sa-și oficializeze intr-un fel povestea de iubire. Și, pentru ca sunt fascinați de inalțimi, cum puteau s-o faca altfel decat la cateva sute de metri deasupra pamantului? Flaviu Cernescu, Der Balaur, și iubita lui au schimbat inelele in varful celui mai inalt coș de fum…

- E supranumit ”dragonul din Transilvania” dupa ce a fost protagonistul unui film documentar aparte. Și e cunoscut in toata lumea dupa ce s-a cațarat pe cele mai inalte construcții din Europa Centrala și de Est. Publicații ca Daily Mail, The Telegraph, Mirror sau The Sun au scris despre el. Flaviu Cernescu,…

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, este protagonistul unui montaj foto in care apare in tinuta de ostatic, cu un pistol indreptat catre el, si este calificat ca fiind “un dusman al lui Allah”, pe un canal de propaganda al Statului Islamic, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Vezi si:…

- Asta va fi nunta anului in Romania. Un celebru primar se casatoreste religios cu o cantareata, iar nunta va fi una cum nu s-a mai vazut. La ceremonie vor participa peste 2000 de oameni. Primarul localitatii Ulmeni din Maramures se insoara cu solista de muzica populara Ioana Pricop.Citește…

- Probleme imense pentru un gigant de pe piata romaneasca. 2017 reprezinta un an de cosmar pentru unul dintre cele mai mari lanțuri de hipermarketuri din Romania, pierderile fiind de miliarde. Acesta are mari probleme, inregistrand un declin imens al cifrei de afaceri.Principala problema ar…

- Brandul international Gault & Millau, numele ghidului care include restaurante din mai multe tari – precum Franta, Germania, Olanda, Belgia – va incepe evaluarea mai multor restaurante din Romania in lunile urmatoare, Ziarul Financiar. Acesta este primul standard gastronomic care va evalua restaurantele…

- Preotul Constantin Necula crede ca Romania va avea peste doua decenii atat tineri inimoși, cat și politicieni corupți și va fi "tot fara autostrazi".Intrebat de tinerii prezenți sambata la un eveniment la Facultatea de Teologie din Sibiu cum vede Romania peste 20 de ani, preotul Necula a raspuns:…

- Marturiile calatorilor straini si ale istoricilor zugravesc cartierul Badalan din orasul Galati ca fiind un loc unde se intalneau toate categoriile societatii. La sfarsitul secolului al XIX-lea, o treime din populatia cartierului avea sifilis, tratamentul medical al bolnavilor fiind o problema ce a…

- Prima escadrila de avioane militare F-16 din Romania exista langa Fetesti, judetul Ialomita, la Baza 86 Aeriana „Locotenent Gheorghe Mociornita”. Comandorul Catalin Miclos este cel mai experimentat pilot militar din tara noastra si are rolul de a-i invata pe tinerii lupi ai aerului cum sa struneasca…

- Este fata lui tata...si se mandreste cu asta, scrie stirilekanald.ro. La doar 27 de ani, fiica miliardarului Ioan Popa este mostenitoarea unui adevarat imperiu in valoare de 200 de milioane de euro. Citeste si Klaus Iohannis, la inaugurarea celui mai modern club de golf: Este o investitie…

- Ilie Dumitrescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai fitosi oameni din lumea mondena din Romania. Celebru, bogat si adulat de femei frumoase, fostul star al echipei nationale este un barbat greu de multumit.

- Britanicii de la The Guardian au dedicat un intreg material economiei Romaniei, care 'este acum in plina dezvoltare, dupa ce fosta țara comunista a intrat in Uniunea Europeana in 2007'.La un birou elegant situat in centrul Bucureștiului, co-fondatorul Fitbit și directorul executiv al companiei…

- Publicatia britanica ”The Guardian” a relatat pe larg despre fabrica din Romania, in care grupul francez LVMH, unul dintre cei mai mari producatori din lume, ar fabrica incaltaminte de lux pe care o vinde apoi ca fiind ”made in Italy”, scrie ONE.

- Președintele Klaus Iohannis a participat sambata in localitatea Teleac, langa Alba Iulia, la inaugurarea oficiala a celui mai mare resort de golf din Romania, o investiție privata despre care șeful statului a apreciat ca este "unica" in țara noastra și prin care Romania "ajunge pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la inaugurarea celui mai modern resort de golf din Romania, o investitie privata de 15 milioane de euro. Investiția a fost realizata de Ioan Popa, detinatorul companiei Transavia. Potrivit președintelui, este „o facilitate publica, ce nu este destinata profitului”.

- Cel mai mare teren de golf din Romania si unul dintre cele mai luxoase din Europa este inaugurat sambata, 14 octombrie, in localitatea Teleac, comuna Ciugud, judetul Alba, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis.

- Lucrari cunoscute din repertoriu de jazz și muzica ușoara, printre care se numara piese celebre interpretate de Madonna, Frank Sinatra sau Abba, vor fi incluse intr-un concert inedit, susținut de muzicieni din corul și orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj. " Concertul, intitulat…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose au participat joi dimineata la Uzinele Ford din Craiova la lansarea celui mai nou model al producatorului auto. "Prezenta domnului presedinte la acest eveniment este un semnal puternic pentru industria auto din Romania, care se bucura de avantaje…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, de la ora 10.30, la Uzinele Ford din Craiova, la lansarea celui mai nou model Ford. "Prezenta domnului Presedinte la acest eveniment este un semnal puternic pentru industria auto din Romania, care se bucura de avantaje competitive si care isi creeaza o reputatie…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Craiova, la lansarea celui mai nou model Ford, a anunțat purtatorul de cuvant al șefului statului, Madalina Dobrovolschi. Astfel, șeful statului se va afla joi, începând cu ora 10,30, la Uzina Ford din Craiova. "Prezența…

- Toamna aceasta, cel mai mare targ de cariera din Romania, Angajatori de TOP revine cu trei ediții in Timișoara, București și online, la nivel național: Angajatori de TOP Timisoara: 13-14 octombrie, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, Angajatori de TOP Bucuresti: 20-21 octombrie, Sala Palatului, Angajatori…

- Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, le-a cerut judecatorilor de la Curtea de Apel București sa-l lase sa plece din țara, impreuna cu familia, motivand ca vrea sa mearga la tratament. In replica, procurorul DNA a spus ca Blejnar vrea sa fuga din Romania,…

- Deși a fost laudata pentru vestimentatia indrazneata pe care a purtat-o la startul turneului de la Wuham, Simona Halep a fost criticata de unul dintre cei mai renumiti creatori de moda de la noi din tara.Sportiva originara din Constanta si-a facut aparitia la evenimentul ce a avut loc la deschiderea…