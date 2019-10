Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a facut spectacol sambata, la nunta fiicei sale, Teodora, cu Theodor Mihai Mincu, zis și „Prințișorul de Dobroești”. Patronul FCSB fost pentru prima data socru mic și i-a facut toate poftele fetei sale. Dupa ce a cheltuim 500.000 de euro pentru organizarea evenimentului, Becali a decis…

- Gigi Becali a fost in lacrimi la nunta fetei sale. Teodora, fata cea mare a latifundiarului, l-a facut sa planga printr-un gest emoționant. Gigi Becali, in lacrimi la nunta Teodorei, fata cea mare Teodora, fata cea mare a lui Gigi Becali, in varsta de 24 de ani, s-a casatorit sambata cu Mihai Teodor…

- A fost nunta mare ieri in București! Fata cea mare a lui Gigi Becali, Teodora (24 ani) s-a casatorit cu alesul inimii ei, Mihai Theodor Mincu, un tanar de 28 de ani. Zis și „Printisorul din Dobroesti”. Dupa cununia religioasa ce a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon Nou, petrecerea adevarata a inceput…

- Cununia religioasa s-a terminat in jurul orei 18.30, iar mirii și invitații au ieșit din biserica și au plecat spre Palatul Snagov, acolo unde petrecerea cu 700 de invitați va incepe in jurul orei 20.00. In timpul ceremoniei religioase a avut loc un mic incident. Uneia dintre domnișoarele de onoare…

- Gigi Becali a organizat nunta pentru una dintre fiicele sale, Teodora, care s-a maritat sambata. Invitatii sunt asteptati, sambata seara, la Palatul Snagov, pentru petrecere. Invitatii au fost primiti si la casa lui Becali din Voluntari, unde a avut loc si un incident in jurul pranzului. Un barbat in…

- Una dintre fiicele lui Gigi Becali, Teodora, s-a maritat, sambata, iar petrecerea pentru a celebra mirii va fi organizata spre seara, la Palatul Snagov, unde sunt așteptați mai mulți invitați. La biserica din București unde a avut loc slujba, nașei i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri rapide.…

- Astazi, fiica cea mare a lui Gigi Becali se casatorește. Teodora și Mihai se pregatesc sa spuna „Da”, iar invitații sosesc unul cate unul. Gabriela Firea a sosit și ea la fericitul eveniment și e gata sa le fie alaturi tinerilor

- Gigi Becali este in culmea fericirii, pentru ca a venit ziua cea mare pentru fiica sa, Teodora. Fata cea mare a patronului lui FCSB isi va uni astazi destinul cu cel al iubitului ei, Mihai Theodor Mincu, in fata ofiterului starii civile.