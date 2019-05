Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo Romania saptamana 15-21 aprilie 2019. Vremea de saptamana viitoare anunța ploi la București, lapovița și ninsori la munte. Meteo Brașov și Azuga, vremea in București.

- Vremea este deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, dar temperaturile scad semnificativ saptamana viitoare. Sambata și duminica este o vreme stabila, sub aspectul precipitațiilor, și...

- Un episod de iarna severa loveste Romania la mijlocul lunii martie. Vremea continua sa se raceasca, la munte sunt anuntate ninsori, ia in restul teritoriului, ploi si lapovite. Vantul nervos va face ravagii in toate zonele.

- Se intoarce iarna! Se intoarce iarna! Prognoza meteo anunța ninsori și ger saptamana viitoare! Vremea se schimba radical saptamana viitoare. Meteorologii anunța un nou val de ger și ninsori la munte. Temperaturile scad considerabil pana la minima de -8 grade Celsius. Va fi, probabil, ultima zvacnire…

- Vremea imparte Romania in doua. In timp ce in sud-estul tarii, mercurul din termometre va urca pana la 18 grade, in nordul si centrul tarii se raceste, iar in Maramures sunt asteptate lapovite si ninsori.

- Vremea din 27 februarie 2019, la București și la munte, anunța temperaturi scazute și vant puternic. Prognoza meteo de miercuri indica ninsori pe timpul nopții la munte. Afla cum va fi vremea de miercuri, 27 februarie in Romania.

- Vremea in Bucuresti 23 februarie 2019. Prognoza meteo pentru sambata anunta precipitatii sub forma de ploie pe timpul zilei, iar pe timpul noptii precipitatiile se trasforma in lapovita si ninsoare. Meteo Bucuresti sambata.

- Recorduri de temperaturi negative in acest weekend, in judetul Alba. Vor fi si ninsori la munte si ploi sau lapovita la altitudini mai joase. Iarna se intoarce parca cu forte noi la sfarsit de februarie, cu valori maxime de minus 2 grade la Alba Iulia si minus 10 grade la Oasa. Cel mai frig va […] Citește…