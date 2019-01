Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a anuntat joi ca va candida in alegerile europene de la 26 mai, potrivit agentiei italiene de stiei Ansa si Euronews, potrivit news.ro.Magnatul media a facut anuntul in cursul unei reuniuni in comuna Quartu, in Sardinia, inaintea unor alegeri partiale.…

- de Gustave Le Bon_ Nu ne vom scuza ca luam apararea unor adevaruri devenite banale, dar facem acest lucru deoarece milioane de oameni par ca nu-si dau inca seama de ele. Aceste sdevaruri par sa fie luate in seama de diferite tari, mai ales de Anglia si Belgia. Din aceasta cauza, in aceste state socialismul…

- Violenta in familie nu este doar un subiect socio-medical, ci este o chestiune politica deoarece are efecte pe termen lung asupra adultilor care au fost victime, a declarat, marti, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Aceasta a vorbit in cadrul conferintei "Suntem cu totii responsabili…

- Silvio Berlusconi a avut mereu un vis interzis: cel de a obtine 51 la suta din voturi. Obisnuia sa spuna des acest lucru, chiar si atunci cand Forza Italia naviga cu peste 30 la suta in momentele dificile ale Aliantei cu Umberto Bossi si Gianfranco Fini. Acum, Cavalerul este canibalizat de Matteo Salvini…

- ACUZATII…Cei 29 de ani de democratie au adus un dezastru fara precedent in industria judetului. Am auzit cu totii intrebarea: „Cine este vinovat pentru faptul ca toate fabricile din Zona Industriala a Vasluiului sunt distruse, chiar puse la pamant?”. O zona industriala in care lucrau, in 1989, in jur…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca doar o schimbare a actualului Guvern ar putea imbunatati imaginea pe care Romania o are in Uniunea Europeana. "Daca tineti la Romania, schimbati guvernul! La Bruxelles si in toate cancelariile europene importante, atmosfera despre Romania, imaginea…

- Fostul ministru al Justitiei, in prezent europarlamentar, Monica Macovei a demisionat din Partidul M10. Decizia este cu atat mai surprinzatoare cu cat, Monica Macovei este unul dintre membrii fondatori ai acestui partid. Demisia a fost anuntata de reprezentantii partidului, printr un comunicat de presa."Marti,…

- Aceasta politica, care ar fi bugetata de Roma cu 9 miliarde de euro anual, este parte a unui pariu al guvernului, prin care se doreste o crestere accentuata a cheltuielilor de stat care sa readuca la viata economia aflata in dificultate dupa un deceniu economic slab. Propunerea a fost numita de fostul…