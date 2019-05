Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul "Gheorghe Hagi" din Constanta va gazdui sambata, 11 mai, de la ora 11.00, un eveniment special de baseball, un meci demonstrativ intre o selectionata a SUA, reprezentata de militarii americani din baza de la Mihail Kogalniceanu, si echipa nationala a Romaniei. Spectacolul are loc in cadrul…

- Traditionalul meci de baseball al primaverii are loc la Constanta, de data asta pe Stadionul Gheorghe Hagi. Pe teren se vor infrunta militari americani de la Baza Mihail Kogalniceanu si nationala de baseball a Romaniei. Primele doua editii ale memorialului Jackie Robinson au fost castigate de romani.

- Militarii americani din baza de la Mihail Kogalniceanu au facut o fapta buna de Paște: i-au vizitat pe batranii de la un centru social din Constanța. Le-au dus cadouri, dar au și petrecut timp cu ei. Nu e prima data cand soldații americani se implica in viața comunitații locale.

- Militarii americani din baza de la Mihail Kogalniceanu s-au pregatit și ei de Paște și au vizitat un Centru pentru varstnici din Constanța. Ei le-au dus cadouri, dar au petrecut si ore bune cu cei care locuiesc acolo.

- Biochem Fruit SRL, cu sediul in municipiul Constanta, a anuntat ca va solicita de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor la infiintarea unei livezi de nuci. Societatea a depus proiectul "Infiintare livada de nuci, hala de depozitare…

- Spectacolul in care joaca tanara actrita Kira Hagi, fiica fostului mare international Gheorghe Hagi, ajunge la Constanta, orasul familiei sale. Fata lui Gica Hagi o interpreteaza pe printesa Martha Bibescu, in piesa de teatru „Martha“.

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul…

- Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist roman, implinește astazi varsta de 54 de ani. Multimilionar in euro, plin de glorie sportiva, machedonul s-a ridicat din noroiul care inunda ulițele comunei Sacele (Constanța). ”Libertatea” a patruns in lumea necajita și lipsita de speranța din care s-a ridicat…