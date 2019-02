Nu ratați Atelierele de Idei Unica din 21 februarie. Vom vorbi despre frumusețe cu și fără bisturiu Va așteptam la o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica sa discutam, alaturi de speakeri de top, despre „Frumusețe cu și fara bisturiu”. Evenimentul va avea loc joi, 21 februarie, de la ora 19.00, in incinta complexului comercial Parklake. Ce mai inseamna frumusețea pentru femeia moderna? Tinerețea fara batranețe este un mit sau medicina are secretul unei frumuseți fara cusur? Cum sa avem un zambet irezistibil? Dar un ten perfect? Vom descoperi raspunsurile la ediția „Frumusețe cu și fara bisturiu” din cadrul Atelierelor de Idei Unica, alaturi de cei trei invitați ai revistei Unica. Cine sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

