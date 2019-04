Stiri pe aceeasi tema

- Favoritul la alegerile prezidențiale din Ucraina, actorul de comedie Volodimir Zelenski, și rivalul sau, președintele Petro Poroșenko, au convenit sa aiba vineri o dezbatere pe cel mai mare stadion al țarii, în Kiev, scrie AFP. Dezbaterea va începe la 16,00 GMT pe stadionul Olimpic…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski ar castiga cu o larga majoritate al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in Ucraina, care va avea loc duminica, devansandu-l cu un scor apreciabil pe actualul presedinte ucrainean Petro Porosenko, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat marti de…

- Actorul de comedie si candidat in alegerile prezidentiale din Ucraina, Volodimir Zelenski, conduce in intentiile de vot ale ucrainenilor in perspectiva celui de-al doilea tur de scrutin, preconizat pentru 21 aprilie, la mare distanta de rivalul sau, Petro Porosenko, presedintele in exercitiu al Ucrainei,…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski isi mareste avansul fata de principalii sai contracandidati in cursa pentru alegerile prezidentiale care se vor desfasura la 31 martie in Ucraina, potrivit unui nou sondaj de opinie dat publicitatii luni, citat de Reuters. Conform sondajului realizat…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…