Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Federatiei Nationale Mine Energie, Constantin Mitrescu, atrage atentia ca problemele minerilor si ale energeticienilor nu se rezolva prin proteste. Constantin Mitrescu spune ca oamenii au dreptate, cand cer reducerea varstei de pensionare, salarii mai bune si intinerirea personalului…

- Analizele de sange nu sunt tocmai cel mai plEcut lucru ce i se poate intampla unei persoane, iar pentru asta, cel in cauzE trebuie sE respecte anumite lucruri stricte, inainte de a i se recolta sange.

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre rezultatul votului, prezentand alte cifre fața de Gabriela Firea. ”Au fost prezenți 64 de membri ai CEx....

- Pe Kate Middleton o vedem mereu radiantE, extrem de elegantE "i bine pusE la punct, cu o imagine demnE de o DucesE. Cu toate acestea, ascunde un secret dureros. Kate Middleton nu i"i prinde pErul niciodatE, din cauza unui lucru care a marcat-o pe via:E!

- Ministrul Fondurilor Europene si directorul STS, Rovana Plumb si Ionel Sorinel Vasilca, au semnat marti un contract de investitie de 47,6 milioane de euro pentru modernizarea sistemului apelurilor de urgenta 112, respectiv un raspuns mai prompt al agentiilor de urgenta. „Am semnat un proiect important…

- Te gandesti sa pleci in vacanta, dar nu vrei aglomeratie si timp pierdut la cozile de la muzeu sau restaurant? Vrei sa pleci undeva unde chiar sa te relaxezi si sa scapi de imbulzeala metropolelor? Iata cateva sugestii.

- Mai sunt doar cateva ore xi incepe un nou sezon al emisiunii Acces Direct. ToatE luma abia axteaptE sE o revadEpe indrEgita Simona Gherghe, care a pregEtit multe, multe surprize. De asemenea, va avea xi un coprezentator!

- IN TIMP CE UE BAGA ZECI DE MILIOANE DE EURO IN MODERNIZAREA TRANSPORTULUI FLUVIAL DIN ROMANIA, GUVERNUL PSD-ALDE ‘INVESTESTE’ DOAR Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Guvernul ne „vinde” de fapt iluzia dezvoltarii infrastructurii pe credit, si nu pe sume reale apare prima data in Gazeta…