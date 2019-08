Stiri pe aceeasi tema

- Participanți la eveniment au fost: senatorul Attila Cseke, deputatul Odon Szabo, președintele Consiliului Județean Bihor, Sandor Pasztor, dar și gazda evenimentului, Bela Horvath, primarul orașului Salacea. Europarlamentarul a realizat un tabloul al situației din Parlamentul European, dupa alegeri…

- Jurnalistul Liviu Avram a comentat la „Adevarul Live” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de a respinge modificarila la Codurile Penale propuse de PSD si a explicat ca doar „am castigat ceva timp si a subliniat ca PSD poate repara legile folosindu-se de recomandarile Comisiei de la Venetia,…

- Incepe Vacanta Mare! Majoritatea elevilor se aduna, astazi, in curtea scolilor, pentru festivitatea de premiere cu coronite, diplome si carti. Vor fi in vacanta pana in 9 septembrie. Doar elevii de clasa a opta mai au putin de asteptat. Marti incep examenele de evaluare nationala cu proba scrisa la…

- Dupa câteva luni de criza parlamentara, deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) și cei ai Blocului ACUM s-au întrunit sâmbata, 8 iunie, într-o ședința a Parlamentului și au ales președintele Legislativului. În aceasta funcție a fost aleas…

- Pericolul inundatiilor persista, atat pe rauri cat si pe Dunare Inundații, jud. Giurgiu. Sursa Marcela Petcu. Pericolul inundatiilor persista, atât pe râuri, cât si pe Dunare. Majoritatea cursurilor de apa din tara sunt sub avertizari de inundatii pâna mâine…

- Proiectul OUG privind Codul administrativ al Romaniei a fost pus in dezbatere publica de Guvern la sfarsitul saptamanii trecute. 'Ca forma, pentru o lege asa importanta care reglementeaza tot ce inseamna administratie publica in Romania, este nepotrivit ca aceasta reglementare sa fie data…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE este pregatita pentru motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna in iunie partidele din opozitie, el adaugand ca majoritatea este asigurata chiar daca UDMR va vota in favoarea…

- CHIȘINAU, 21 mai, Sputnik. Patru din 10 moldoveni, adica 40%, nu citesc niciodata etichetele produselor alimentare sau o fac rareori, arata rezultatele unui nou sondaj de opinie. Aceasta înseamna ca ei nu acorda atenție denumirii, marcii, aspectului și ingredientelor acestora. Termenul de valabilitate…