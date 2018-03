Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 16 ndash; 19 martie 2018, in vestul si centrul tarii, dar si in regiunea Transcarpatia, sunt prognozate…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- S-au implicat in lupta cu focul doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri din Caransebes si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Armenis. „A ars o anexa pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. S-a impiedicat propagarea la casa, in suprafata de aproximativ 250 de…

- Teerenuri si gospodarii inundate in 15 judete Sute de hectare terenuri agricole, drumuri sau gospodarii din 15 judete sunt afectate de ploile din ultima perioada si de topirea rapida a zapezilor. Cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Covasna, Brasov si Buzau.…

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- In urma precipitatiilor care au cazut in ultimele ore in judetul Dolj au fost inchise doua tronsoane de drum judetean si anume DJ641 Mischii – Caracal si in comuna Pielesti pe o lungime de 70m, circulatia fiind dirijat pe o ...

- Nicolae Banicioiu a reacționat dupa Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv, pentru ca ulterior sa se retraga din cursa. ”Dragi prieteni Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile . Eu…

- Politistii din Pitesti l-au audiat, in noaptea de duminica spre luni, pe Samuel Ionut Valceanu, tanarul care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat inconstient care la scurt timp a murit. La audieri tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima…

- Cosmin Contra a privit de pe stadion meciul retur din 16-imile Europa League dintre Lazio și FCSB, scor 5-1, și spune ca s-a simțit extrem de prost cand a vazut cum se distrau jucatorii italienilor cu echipa roș-albaștrilor. "M-am simtit un pic foarte prost imediat dupa meci, pentru ca s-a vazut o asa…

- La 27 martie va fi semnat un acord de parteneriat dintre Suceava și Soroca, “care le leaga pe cele doua cetați, Cetatea de Scaun și Cetatea Soroca”, a declarat președintele Consiliul județean Suceava, România, Gheorghe Fluture, ieri, în cadrul evenimentului de deschidere…

- Autorii infractiunilor sunt doi frati care au fost condamnati la inchisoare cu executare dupa ce au amenintat-o pe sora acestora si i-au incendiat locuinta. Inculpatii condamnati i-au amenintat cu moartea si pe doi politisti veniti la fata locului pentru a aplana scandalul.

- Ziua de marti 13 tinde sa-i sperie pe multi dintre noi. Oamenii au fost marcati, de-a lungul timpului, de ziua de 13, in special, insa combinata si cu ziua de marti iese o combinatie interesanta.

- Implinirea a 630 de ani de atestare documentara a Sucevei a fost sarbatorita, astazi, prim mai multe manifestari care au avut loc in Cetatea de Scaun a Sucevei. Deschiderea oficiala a manifestarilor a avut loc cu citirea documentului de atestare documentara, și anume „Scrisoarea Principelui ...

- Mare atentie la ce incarcatoare folositi la telefoanele mobile! Cel mai bine este sa le luati din magazine autorizate si nu de la tarabe. Pentru ca acolo sunt foarte multe incarcatoare aduse din China, care nu respecta nicio norma impusa de producatorii de telefoane si tablete.

- O femeie in varsta de 48 de ani s-a sperit atat de rau, incat nu-si mai doreste niciodata sa intre in baia personala. Aceasta s-a „trezit” cu un piton imens, iar contactul vizual cu acesta a facut-o sa o ia la fuga.

- Focul a izbucnit pe nava de zbor Moscova – Volgograd.A fost panica intr-un avion cu pasageri de pe cursa Rusia – Volgograd. Chiar in momentul aterizarii avionul in aeroportul din Volgograd, in mijlocul cabinei de zbor a izbucnit un incendiu.

- O femeie din sat a surprins la timp hoții care incercau sa deschida ușa cu o ranga. Sateanca a avut noroc atunci, pentru ca nu era singura acasa. L-a strigat pe soțul sau, aflat in alta incapere a casei, iar hoții au fugit. Femeia a reușit sa-i vada atunci și sa-i recunoasca peste cateva zile, cand…

- Ilie Nastase, unul dintre cei mai apreciati oameni de pe scena sportului romanesc, a facut o destainuire uluitoare. Fostul numar unu mondial a marturisit reporterilor Spynews.ro motivul incredibil pentru care nu participa la partidele de vanatoare organizate de bunul sau prieten Ion Tiriac.

- Solista The Cranberries, Dolores O'Riordan, ar fi murit in urma unei supradoze de Fentanyl, potrivit unei surse din Departamentul de Poliție Londra, decesul artistei fiind anchetat ca un posibil suicid.

- Frica si disperare pentru o familie din Scheia, care traieste zilnic cu spaima ca o masina poate intra in orice moment in gardul si casa lor, amplasate intr-o curba periculoasa din comuna.Proprietarul, Paul Simian, se plange ca in ultimii ani a avut parte de circa 10 astfel de evenimente, in urma ...

- Traseul de acces spre statia meteorologica Retitis - Calimani, marcat cu triunghi albastru inchis, a fost inchis pentru perioada urmatoare din cauza riscului ridicat de avalansa, a anuntat, luni,...

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Muzicianul american Tom Petty a murit in octombrie din cauza unei supradoze accidentale de analgezice, a anuntat familia artistului, informeaza BBC. Potrivit familiei muzicianului, Petty suferea de mai multe afectiuni grave, cea mai importanta fiind o fractura la sold.Membri ai familiei artistului…

- Cu referire la cauza ce vizeaza clarificarea imprejurarilor care au contribuit la producerea accidentului rutier ce a determinat decesul victimei Gigina Bogdan-Cosmin, cauza mediatizata prin comunicatul din 1472/VIII/3 din 7 decembrie 2016, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita…

- Decizia Curții Constituționale de a-l suspenda pe președintele Igor Dodon din funcție la subiectul legii privind propaganda este motiv pentru a intenta o cauza penala fața de membrii acesteia. Șeful statului spune ca CC nu avea dreptul sa-l suspende. Declarația a fost facuta în cadrul emisiunii…

- Un imobil din Ivesti in care locuiau patru familii a luat foc, in nopatea de miercuri spre joi. S-a intervenit cu mai multe echipaje ale ISU Galati pentru localizarea si lichidarea incendiului. "Au ars 700 metri patrati de acoperis si mobilierul din trei camere, loc de unde a izbucnit si incendiul.…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Judetului Constanta in aceasta dimineata, din cauza conditiilor meteorologice s a luat decizia suspendarii cursurilor in cinci localitati din judetul Constanta.Este vorba despre scolile din localitatile Deleni, Ion Corvin, Topalu, Saraiu si Aliman. ...

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- Mai multe TIR-uri sunt blocate, miercuri seara, pe sensul de mers Valcea – Sibiu al DN 7, pe Valea Oltului, din cauza stratului de cinci centimetri de zapada, depus pe carosabil in ultimele ore, dar și a poleiului. Din cauza celor cinci centimetri de zapada depusa pe carosabil, circulația a fost complet…

- Procesul de receptie in cazul Lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost suspendat din cauza existentei unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit...

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Paul Stanescu, noul premier interimar, este ministru la Dezvoltare Regionala, propus și validat in locul lui Sevil Shhaideh. Einginer agronom, a fost director al Fabricii de conserve Caracal și președinte CJ Olt, și conduce filiala Olt a Partidului Social Democrat. La alegerile din decembrie a devenit…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Sambata s-a circulat cu dificultate pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.

- Frica de singuratate poate fi cauza multor decizii proaste atunci cand vorbim despre relații. De fapt, conform unu studiu condus de Universitatea din Toronto, frica de a ramane sigur este un semn important al relațiilor nefericite. Mai multe pe elle.ro Post-ul 5 motive pentru care e mai bine sa fii…

- Organizatia Mondiala de Sanatate a transmis un avertisment ingrijorator referitor la medicamentele de pe piata online. In urma verificarilor, peste 50 la suta dintre aceste medicamente sunt toxice. Mai mult, este vorba despre medicamente pentru bolnavii de cancer. Din cauza lipsei medicilor de specialitate,…

- Stilul de viața agitat poate crea adesea mari probleme, astfel ca retenția de apa, in timp contribuie la apariția unor afecțiuni mult mai grave precum sindrom premenstrual, ciroza, hepatita, afecțiuni cardiace sau chiar dureri la nivelul extremitaților. Orice efect are și o cauza, astfel ca…

- Gripa porcina a facut prima victima. O femeie din Chișinau internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal„Sfintul Arhanghel Mihail” a decedat ieri, la o zi de la internare in secția de reanimare a spitalului, anunța e-sanatate.md. Potrivit sefului Directiei Sanatate a Municipiului Chisinau, Mihai…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, se arata intr-un comunicat transmis marti de Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie – ACUE.

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- Regimul de la Teheran a interzis predarea limbii engleze in scolile primare din Iran, in contextul in care ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a afirmat ca invatarea din copilarie a acestei limbi deschide calea unei "invazii culturale" occidentale.

- Finalele de simplu si dublu ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, in care va evolua romanca Simona Halep, numarul unu mondial, respectiv perechea Irina Begu/Simona Halep, au fost amanate din cauza ploii si mutate in sala. Finalele au fost amanate…

- Google si Amazon, doi dintre cei mai mari jucatori din lume de pe piata serviciilor cloud si companii care folosesc zeci de mii de servere, au transmis ca scaderea performantelor PC-urilor si serverelor din cauza actualizarilor pentru vulnerabilitatile Spectre si Meltdown este „neglijabila”, cel putin…

- O zicala veche spune ca oricât de rau ți-ar merge, exista cineva care o duce și mai rau decât tine. Asta i se aplica perfect unei femei din Rusia, implicata în cautarea unui baiat disparut. Gulia facea parte dintre voluntarii care au ieșit sa îl caute pe baiatul de…

- „Cine poate intelege mai bine suferinta decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reusit sa promveze in acest an examenul de rezidentiat si a dovedit tuturor ca visele pot deveni realitate.

- Actrița Emilia Popescu a marturisit ca se teme cumplit de o boala grea. este vorba despre Alzheimer. Emilia Popescu, care anul acesta a implinit 51 de ani , este una dintre actrițele care reușesc sa aduca zambetul pe fețele romanilor cu rolurile pe care le interpreteaza. Emilia Popescu, care are o relație…

- Drama cumplita prin care trece o batrana din cauza tratamentului aplicat de propriul fiul. Mamaia Rodica a venit in emisiunea "Acces Direct", acolo unde a dezvaluit toate dramele prin care trece din cauza bataii pe care o primește de la fiul sau.