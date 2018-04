Stiri pe aceeasi tema

- O gluma facuta de Elon Musk cu ocazia zilei de 1 aprilie l-ar putea costa scump pe patronul Tesla și SpaceX. Acțiunile companiei Tesla s-au prabușit pe bursa, dupa ce Musk a postat cateva mesaje pe Twitter, de Ziua Pacalelilor.

- Dupa ce a vandut in doar patru zile aruncatoare de flacari in valoare de 10 milioane de dolari, compania Boring detinuta de Elon Musk a anuntat ca a inceput productia celui mai recent produs pentru finantarea proiectelor de infrastructura: blocuri asemanatoare cu LEGO, realizate din pietre…

- Mozilla, producatorul browserului Firefox, a lansat o extensie care blocheaza Facebook sa mai spioneze utilizatorii pe internet. Extensia se numește Facebook Container și aceasta izoleaza pur și simplu Facebook de restul activitaților efectuate in browser. Reamintim, Facebook urmarește chiar și utilizatorii…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare, intr-un moment in care compania este și așa vulnerabila, dupa scandalul privind securitatea și datele private inregistrate pe platforma. In ultimele zile, acțiunile…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte. La inceputul lunii februarie, SpaceX a lansat cu succes Falcon Heavy, cea mai…

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge . Ideea inițiala a fost enunțata de catre Danny Hillis, care a prezentat…

- Dupa mai bine de o saptamana de la lansarea istorica a Falcon Heavy, cea mai puternica racheta creata vreodata, SpaceX a analizat ce nu a mers, iar Elon Musk, CEO-ul companiei, a explicat de ce propulsorul principal al rachetei nu a aterizat...

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume, transmite News.ro . Misiunea principala de sambata pentru racheta…

- Tommy Lee, tobosarul defunctei Motley Crue, in varsta de 55 ani, a anuntat pe conturile sale de social media ca s-a logodit cu actrita Brittany Furlan. De asemenea si Brittany Furlan a postat pe contul sau de Twitter o poza cu inelul de logodna insotit de mesajul "cea mai buna zi din viata…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Automobilul Tesla Roadster lansat in spatiu la 6 februarie 2018 contine o placa pe care sunt trecute numele angajatilor SpaceX, compania producatoare a rachetei cu care masina a zburat pe orbita. Din echipa vizionarului Elon Musk face parte si Christina Sfedu, o tanara inginera cu radacini romanesti.

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu...

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Pasionații de explorarea Cosmosului au stat ca pe ace miercuriUltima lansare in spațiu coordonata de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a fost incununata de succes. Uimitor este ca racheta avea la bord o „incarcatura” neobișnuita: un automobil Tesla din 2008, „condus” de manechinul numit Starman.…

- Acesta a fost plasat in spatiu pe o traiectorie care il va aduce in apropierea orbitei planetei Marte. Sistemul audio al masinii ruleaza melodia Space Oddity a artistului – in traducere “O ciudatenie spatiala”. Insusi Musk a spus inainte de misiune ca este o sansa destul…

- O noua racheta ce era programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile...

- Una dintre cele mai puternice rachete, Falcon Heavy, încununarea proiectului SpaceX al excentricului miliardar Elon Musk, urmeza sa decoleze în jurul orei 22:45, de la centrul spațial Kennedy, ce aparține NASA.

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. Antreprenorul nascut in Africa de Sud este renumit pentru viziunea sa asupra viitorului umanitatii, iar misiunea sa principala este ridicarea speciei noastre la rang de civilizatie multiplanetara. Multi au ras de el, au spus ca nici o companie…

- In doar patru zile Elon Musk a vandut aruncatoare de flacari – flametrowers - in valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursa de venit neobisnuita pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology. Miercuri seara, Elon Musk a declarat ca a vandut 20.000 de aruncatoare…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Creatorul Tesla, Elon Musk va primi cel mai mare pachet salarial, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times. Musk trebuie sa creasca valoarea companiei de la 59 de miliarde…

- Horoscop Știți cum lucreaza o buna parte din Tesla și SpaceX? Non-stop, fara program de lucru, anumite echipe au hotarat sa aiba doar o singura zi libera pe… luna. Au venit tot felul de inspectori federali de la protecția muncii, sa ancheteze și sa-și bage nasul, dar muncitorii, in frunte cu șefii de…

- O capsula Dragon, fabricata de compania SpaceX, a amerizat in conditii de siguranta in Oceanul Pacific sambata, dupa ce a petrecut patru saptamani in spatiu in cadrul unei misiuni de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza DPA. Capsula a amerizat in jurul orei…

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.