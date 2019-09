Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Arges au scapat cu viata ca prin minune, dupa ce au fost atacati de un urs. Acestia s-au luptat cu animalul si au reusit sa fuga, desi erau raniti. Amandoi au ajuns la spital, unde au primit ingrijiri medicale.

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de curațare a vegetației pe care l-a scapat de sub control. Incendiul a cuprins o suprafata de circa un hectar si ameninta sa se extinda la…

- Dana Rogoz a oferit amanunte mai puțin cunoscute despre partenerul ei de viața, Radu Dragomir. Actrița a acordat un interviu pentru publicația Formula As, in care a vorbit despre soțul sau. vedeta și-a amintit de momentul in care s-au cunoscut și a dezvalui ca s-a mutat impreuna cu acesta inainte sa…

- La data de 31 iulie 2019, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Buzau, au depistat doi barbati, din municipiul Constanta, banuiti de trafic de persoane. Din cercetari a reiesit ca, la data de 30 iulie 2019, in jurul…

- Un sofer roman de tir a trecut prin momente de groaza pe o sosea din Germania, dupa ce camionul sau s-a rasturnat. Din fericire, conducatorul auto a scapat fara niciun fel de rani. The post Sofer roman de camion, scapat ca prin minune, dupa ce mașina i-a fost rasturnata de furtuna appeared first on…

- Un șofer american din Arizona a intrat cu mașina intr-un cactus saguaro, o specie de cactus uriaș care poate ajunge pana la 12 metri inalțime, transmite CNN. ”Bușteanul” de cactus a intrat prin parbriz insa șoferul a scapat nevatamat. Americanul din Pima County s-a urcat beat la volan și a pierdut controlul…

- Ziua de 9 iulie este una extrem de importanta pentru actrița Dana Rogoz. Este ziua cand vedeta și-a unit destinul cu Radu Dragomir. Dana Rogoz aniverseaza șapte ani de la casatoria sa cu Radu Dragmir. Vedeta a marcat momentul și pe contul ei de socializare. "9 iulie 2012. Foarte fericiti si emotionati,…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 2 mondial, a fost eliminata, luni, in primul tur la turneul de la Wimbledon, fiind invinsa de Iulia Putinteva, din Kazahstan. Putinteva, locul 39 WTA, scor impus cu scorul de 7-6 (4), 6-2, iar in turul doi va evolua contra elvetiencei Viktorija Golubici. Osaka…