- Copiii, in varsta de trei si, respectiv, opt ani, si-au pierdut viata dupa ce un copac a cazut pe masina in care calatoreau, in apropiere de Pollok, la circa 260 kilometri sud-est de Dallas, a informat biroul serifului din comitatul Angelina pentru postul KLTV, citat de Agerpres. Potrivit…

- Un roman a rapit un cuplu in Spania. Pe ea a legat-o pe scaunul din dreapta al masinii, pe el l-a incuiat batut in portbagaj. Apoi a fugit de politisti ... The post Un roman a rapit un cuplu in Spania. Pe ea a legat-o pe scaunul din dreapta al masinii, pe el l-a incuiat batut in portbagaj appeared first…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala Marginea au oprit, la primele ore ale dimineții de marți, pe DN 17 A, in zona localitații Dornești, un autoturism care se deplasa din direcția Ratoș catre Radauți. Politistii aveau informații cu privire la un posibil transport de marfa de contrabanda. La volanul…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din județul Brașov a fost arestat dupa ce si-a batut crunt patru din cei șapte copii, suparat de raspunsurile primite dupa ce i-a intrebat ce au facut in acea zi. Copiii, cel mai mare in varsta de 9 ani, au fost loviți cu picioarele si pumnii in stomac si cu biciul peste…

- Ies la iveala informații suprinzatoare despre familia Ceaușescu. Deși Elena Ceaușescu a facut copii cu alți barbați, Nicolae i-a adoptat, așa cum se arata in cartea „Maurer și lumea de ieri – Marturii despre stalinizarea Romaniei”.

- Mai mulți romani au mers cu cu un cadavru pe bancheta din spate a mașinii. Nimeni n-a realizat ca ei transportau un barbat mort. Polițiștii au crezut in prima faza ca o mașina s-a defectat pe autostrada. Mai apoi, oamenii legii au aflat ca mai mulți indivizi transportau un cadavru pe bancheta din spate…

- O banala tamponare in trafic s-a transformat intr-un incident periculos in Statele Unite: un sofer a luat un barbat pe capota si l-a purtat astfel cinci kilometri, relateaza digi24.Incidentul s-a petrecut pe o autostrada din Massachusetts.

- Un barbat din Florida, care iși ducea copiii la școala, a gasit sub capota mașinii sale un șarpe. Omul a mers, ca in fiecare dimineața, sa-și lase copiii la școala cu mașina. Apoi s-a intors...