Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile au fost observate de un vecin care a intrat in curtea locuintei si, vazand fumul, a intrat in casa si a scos victima, in varsta de 53 de ani, intoxicata cu fum. 'Cauza probabila a producerii incendiului este o lumanare uitata aprinsa. In camera erau multe materiale combustibile care…

- Accident rutier, in aceasta seara, in localitatea timișeana Buziaș. O femeie a ajuns la spital, fiind ranita, dupa ce un șofer neatent la semnele de circulație i-a ieșit in fața. Incidentul s-a petrecut pe strada Principala din stațiunea timișeana. Femeia in varsta de 60 de ani circula dinspre Lugoj,…

- Din cauza pietrisului care s-a depus pe asfalt intr-o curba, Titi Aur a pierdut controlul masinii si a derapat. Accicentul a avut loc in prima proba speciala a Raliului Argesului. Pilotul nu a patit nimic, dar copilotul a ajuns la un spital din Curtea de Arges din cauza unui traumatism. Este primul…

- Gimnasta Samantha Cerio, de la Universitatea Auburn, din SUA, și-a rupt ambele in timpul unui concurs desfașurat vineri seara. Fata a pus mainile in pamant, a sarit, dar la aterizare ambele picioare i-au cedat. Imaginea a șocat intreaga asistența. Fata a fost scoasa imediat pe targa și dusa la spital,…

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, pe drumul ce leaga Timișoara de Giroc. Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a respectat distanța regulamentara in trafic și a provocat un accident in lanț.

- Fostul președinte Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu” din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat pentru Mediafax surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera…

- sIncident șocant in Capitala! O ambulanta SMURD care preluase un pacient s-a rasturnat, duminica dimineata, in urma unei coliziuni cu un autoturism care nu i-a acordat prioritate la intersectia bd. Eroilor cu Splaiul Independentei, a informat Brigada Rutiera.

- Clipe de groaza pentru doi barbați din Giurgiu, de 28 și respectiv 63 de ani. Aceștia au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportati la spital dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-un accident, iar apoi a luat foc din cauza unui incendiu de vegetatie uscata. „Detasamentul…