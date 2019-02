Discursul presedinteului CJ Alba a fost, de fapt, o replica la ”razboiul” declansat de actuala guvernare multinationalelor. Ion Dumitrel (PNL) a spus ca ”judetul Alba nu se teme de multinationale” pentru ca ”ne dorim sa se plateasca salarii, nu ajutoare sociale”. Presedintele Consiliului Judetean Alba a rostit aceste cuvinte in fata unor reprezentanti ai Guvernului, prezenti la inaugurarea oficiala a noii capacitati de productie de la Sebes unde se vor produce in premiera in lume cutii de viteza in 8 trepte pentru masinile Mercedes si unde investitorii nemti de la Daimler au creat 500 noi locuri…