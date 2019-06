“Din punct de vedere politic, Dragnea a obținut pentru PSD un scor extraordinar in 2016. Era, ca și lider de partid, un foarte bun organizator, ca și om politic avea aceasta inclinare pe unde sa conduca partidul. Acum insa s-a acumulat multa ura, nu ne puteam imagina atata ura. Am vazut doar ura. Am fost la Iași, am incercat sa vorbim cu oamenii de acolo, oamenii care urau PSD-ul. Le spuneam colegilor, ca pe mine ma cutremura și modul in care se raporteaza la lider și, din pacate aceste lucruri se vor rasfrange asupra partidului”, a precizat Dancila la TVR. Intrebata cand și-a dat seama ca PSD…