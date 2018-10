Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Premierul britanic Theresa May va decide, in cele din urma, sa abandoneze strategia sa de mentinere a unor relatii comerciale stranse cu Uniunea Europeana dupa Brexit, intrucat aceasta duce lipsa de sprijin, a avertizat luni un important parlamentar conservator britanic, citat de Reuters. Jacob Rees-Mogg,…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Uniunea Europeana ca nu trateaza Marea Britanie cu respect, intr-un discurs tinut la o zi dupa ce planul ei privind Brexitul a fost respins de liderii UE, scrie The Guardian.

- Fostul lider al partidului britanic antieuropean Ukip, Nigel Farage, a fost numit sambata vice-presedinte al miscarii pro-Brexit 'Leave Means Leave' si s-a declarat hotarat sa incerce cu ajutorul acestei miscari sa relanseze campania pentru o ruptura clara de Uniunea Europeana, informeaza AFP. …

- Marea Britanie nu va organiza un referendum pentru acordul final privind Brexitul si nici nu va amana data iesirii din blocul european, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, dupa ce doi ministri din guvernul ei si-au dat demisia, scrie Reuters.May a declarat ca Marea Britanie nu…