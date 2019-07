Stiri pe aceeasi tema

- Florin Talpan și gloriile ale Stelei cer locul din Liga 1 pe care l-ar fi preluat fara drept Becali. Gigi a devenit patron in ianuarie 2003, deci FCSB a evoluat in partea a doua a sezonului. Steaua veche ar fi retrogradat cu punctele pe care le adunase pana atunci. CSA Steaua a obținut vineri palmaresul…

- CSA Steaua a caștigat, la Tribunalul București, palmaresul echipei de fotbal Steaua, de la inființare, pe 7 iunie 1947, pana in 2003, cand a avut loc ”Marea Schisma”. Decizia NU este definitiva și poate fi atacata la recurs la Curtea de Apel!

- Dupa ce a decis ca meciurile din cupele europene sa le joace pe stadionul Astrei, FCSB s-a hotarat sa mearga la Pitești pentru confruntarile din Liga 1, atata timp cat Arena Naționala va fi indisponibila din cauza concertelor. Vicecampioana Romaniei iși va lua casa in spate in aceasta vara și va disputa…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- HC Zalau sustine duminica, incepand cu ora 17:30, ultimul meci pe teren propriu din actualul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va primi vizita formatiei Minaur Baia Mare, aflata pe locul opt in campionat. Chiar daca miza nu este foarte mare, interesul este…

- Steaua era numele oficial al fostei arene din Ghencea. "Cu siguranta vom avea un muzeu al Stelei cand noul stadion va fi gata. este in curs de realizare. Manușile purtate de Duckadam isi vor gasi locul acolo fara niciun fel de problema. Nu am stabilit inca un nume, cautam o idee pentru asa…

- In orice clasament al actualului sezon, tur și retur de campionat regulat, dar și play-off, gruparea din Gruia e pe primul loc, deasupra clubului lui Becali. CFR e 99% campioana. Are 5 puncte peste FCSB, plus avantajul ca daca va termina la egalitate cu roș-albaștrii, tot ea va avea caștig de cauza…

- Stiinta Explorari joaca miercuri, de la ora 18, acasa cu Unirea Dej, in penultima etapa a campionatului grupa (7-10). Cu aceasta ocazie, baimarenii vor evolua pentru ultima data in fata suporterilor proprii, in acest sezon. Partida va fi arbitrata de Ionut Buciu si Daniel Hadade, in timp ce Vasile Dusa…