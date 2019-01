Nu mai vin bani de la UE. “Lovitura” Guvernului Dăncilă Un articol introdus chiar in timpul ședinței de guvern din seara de 21 decembrie ar putea duce la blocarea, cel puțin temporara, licitațiilor cu fonduri europene. Guvernul a mutat fara vreo consultare publica sau vreun anunț prealabil controlul inainte de publicare („ex ante”) al licitațiilor cu finanțare europeana de la Agenția Naționala de Achiziții Publice (ANAP), la autoritațile de management ale programelor operaționale (AM-uri). Mai mulți primari se plang ca nu pot face licitații deoarece Autoritațile de Management le-au spus clar ca nu au personal și proceduri pentru a face controalele.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

